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為達成2050年淨零排放目標，交通部推動「運具電動化及無碳化」政策，電動車將隨之日漸普及，國內將廣設「電動車充電設備」，並預期從公共場域布建逐步進入家庭端或社區端。經濟部標準檢驗局為確保「電動車充電設備」安全，於113年12月25日公告，將容量30 kW以下之「電動車充電設備」納入應施檢驗範圍，藉此確保消費者權益並提升產品安全性。標準局表示，若電動車充電設備未符合檢驗規定，可能有較高之風險。在國內「電動車充電設備」廣泛布建的同時，確保產品安全尤為重要。該局於113年5月邀集相關公會、廠商召開會議進行雙向溝通，並辦理國內及國外預告60日，期間均未獲反對列檢意見，爰將「電動車充電設備」納入應施檢驗範圍。標準局指出，自115年7月1日起容量30 kW以下之「電動車充電設備」須符合電氣安全、電磁相容、通訊相容、資訊安全等相關規範及檢驗規定，完成檢驗程序後，標示「商品檢驗標識」，始得輸入或運出廠場。標準局呼籲，廠商應落實商品之安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買貼附「商品檢驗標識」之商品。