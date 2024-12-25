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▲台新銀行太陽、玫瑰卡2025年上半年最新權益調整。（圖／台新銀行提供）

2024年將步入尾聲，各家銀行也陸續公布2025年信用卡權益，其中台新銀行經典玫瑰卡、太陽卡在今年7月大改版，更祭出超殺最高回饋3.8%無上限，不過，台新銀行今（25）日公告2025年最新權益，最高回饋降至3.3%，原本回饋無上限也改為每期帳單上限1萬點，4月1日起還新增卡友身分分級，只是明年也多了「好饗刷」及「28個回饋通路」，未來飯店、樂園及演唱會展演購票等，同享加碼回饋。一句經典廣告金句「認真的女人最美麗」，讓台新銀行「玫瑰卡」一戰成名，一發行就近30年，順勢再推出「太陽卡」，兩大卡片如今也成為台新銀行經典信用卡。不過，台新銀行今年7月推出玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，提供台新Point回饋，並祭出比國泰世華銀行CUBE卡更高的3.8%回饋無上限，亦主打權益自由切換，只要「天天刷、大筆刷」2選1，權益切換更單純，更喊出2年增發百萬卡的目標，也獲得廣大卡友支持，年度10大熱搜即佔據2個名次短短不到半年也累積近30萬人申辦。不過，台新銀行今日公布的2025年最新權益方案，卻向下調整，自2025年元旦起最高回饋降為3.3%，而且不再無上限，每期帳單最高1萬點，此訊息一出，也引來網友熱議「該來的還是來了」。台新銀行表示，內部分析卡友消費每月回饋點數大多落在1000點左右，因此，這次回饋每期帳單上限1萬點，卡友每月實際仍可消費達30萬元，已能滿足大部分卡友的需求，且這次權益方案，亦有保留好感度最高的「海外刷」，日韓歐美不限實體旅遊或線上網購，不需切換即能享有最高3.3%回饋，讓客戶農曆年節可盡情刷。此外，台新銀行自2025年4月1日起也新增卡友身分分級，成功設定台新帳戶扣繳台新信用卡帳款的卡友，將於完成設定的次期帳單結帳後，享指定通路最高3.3%台新Point回饋；未完成設定者，享切換刷加碼通路最高1.5%台新Point回饋。台新銀行認為，現行卡友已逾7成持有台新銀行存款帳戶(含Richart數位帳戶)，多數持卡人已符合加碼資格，新申辦的客戶也可於Richart App線上申辦簡單升級，台新銀行將持續透過「累點簡單、兌點多元」的精神，推出更符合客戶需求及更個人化的服務。不過，這次台新銀行權益調整也新增28個加碼通路，亦推出全新「好饗刷」切換方案，除將原本的美食相關的「全台餐飲及外送平台」獨立出來，並加碼「熱門飯店、樂園、展演購票」等通路，未來在拓元售票、KKTIX、年代售票、寬宏售票、OPENTIX兩廳院文化生活等購票，也可享點數回饋。至於「天天刷」新增「租車」，大筆刷新增「誠品生活」，讓客戶出遊、住宿、美食的消費能一次滿足。在超商支付工具調整部分，7-11及全家限台新Pay綁定支付享加碼回饋，台新Pay綁定消費，可享有三合一服務，整合掃碼結帳、儲存雲端發票及累積會員點數一次搞定。