我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強賽中華隊奪冠後，「台灣隊長」陳傑憲人氣爆紅，近日遭媒體與球迷爆出搬新家，連確切地點都翻出，讓他無奈到直說「要來睡公園了」，而國外球星，像是 NBA也有好幾位球星，包含「詹皇」LeBron James買豪宅後被公開，但多是驚嘆內部裝修豪奢，而不是被公佈地址，選手也較不會對此感到不滿。James的住所經常被大眾和媒體討論，包含他在洛杉磯價值7億台幣的豪宅，過去他在克里夫蘭和邁阿密的房產也都上過新聞，不過媒體多以「洛杉磯高級社區」、「價值數百萬萬美金豪宅」來描述。還有人將NBA各大球星的豪宅裝修拿出來評比，James好友Chris Paul 和Dwyane Wade也都被曝光過，不過這些曝光大多是針對內部裝修有多麼豪奢，佔地多大等描述和要價多少來報導，基本上並不會刻意洩漏隱私。因此，各球星們的反應各有不同，有些人選擇接受並不多加理會，有些則對過度侵擾隱私表達不滿，過去NBA球星家中遭竊新聞時有所聞，今年11月公鹿中鋒Bobby Portis還Po出監視器畫面希望網友能協助逮人，並認為這是起針對性案件，因為小偷似乎抓準了他在比賽的時間入室偷竊。而退役的日本棒球傳奇，鈴木一朗近日在貼身跟拍他的日本節目中，首次大方公開了他在美國的豪宅，讓球迷驚嘆，內部擁有大量訓練設備，宛若專業健身房，住宅靠近湖泊，甚至設有一座私人碼頭，無不讓球迷大感震撼。