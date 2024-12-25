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▲蔡壁如辦公室裡，還留有她的市府幹部背心。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.25）

前立委蔡壁如宣布投入台灣民眾黨中央委員選舉，前天她證實為了展現參選決心，已請辭台中市政府顧問一職，接下來希望向盧秀燕當面請辭。今天傳出兩人已會面，但盧秀燕不願證實，被媒體問及此事時故意賣關子說「明天再回答你」，其實是因為明天在台中沒有公開行程！傳聞蔡壁如的請益之旅因黃國昌昨表態「很忙」而受挫，但部分黨部主委否認，表示是真的時間不巧。蔡壁如為了展現參選民眾黨中央委員的決心，先透過LINE向盧秀燕的秘書表達請辭意願，同時表示基於禮貌，希望向盧秀燕當面請辭。本周即開始請假的她，星期一特別進市府辦公室，了解是否有見面機會，但盧秀燕一整天不是在議會備詢，就是去南投與許淑華合體。昨天蔡壁如北上到中廣受訪，今（25）日傳出她已經和盧秀燕會面，後續會依規範辦理離職程序。下午盧秀燕主持施政6周年成果記者會，會後聯訪時媒體開門見山問及此事，盧秀燕秒答「明天再回答你！」晚間市府公布盧秀燕明日公開行程，果然是上台北出席行政院會，媒體明天沒機會在台中見到她。據了解，蔡壁如已展開南北走透透的行程，繼立委黃國昌昨表示「不好意思，立法院非常的忙，我完全沒有辦法」，她的地方請益之旅碰軟釘子機率也大增。對此南投縣黨部主委簡千翔否認，表示蔡壁如聯絡她的那天，正好議會在開會，自己公私兩忙，才建議她「電話聊聊即可」；台中市黨部主委江和樹則說，為期兩個多月的議會定期會剛結束，這幾天他人在南部，並非拒絕與蔡壁如見面。