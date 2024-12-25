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▲金善禹將禮物隨機送給幸運粉絲。（圖／SBS YouTube）

▲ENHYPEN在台上又唱又跳，讓粉絲聽了大飽耳福。（圖／SBS YouTube）

2024 SBS歌謠大戰在今（25）日聖誕節登場，現場眾星雲集，包括GD、2NE1、Stray Kids、IVE都會登台演出，每個團體上台無不使出渾身解數，就是要博得粉絲歡心。其中男團ENHYPEN一登場，眾人目光卻不在舞台上，原來是因為成員金善禹在開場的時候，竟站在台下送禮物給粉絲，讓所有粉絲都超級興奮，許多在螢幕前看直播的粉絲也相當羨慕！從直播中看到，金善禹在舞台開頭時拿出一袋禮物，準備要分送給台下坐著的粉絲，走向觀眾席的他將禮物隨機分送給幸運粉絲，現場還下起浪漫白雪，畫面看起來相當唯美。接著畫面才帶到台上，金善禹走上台和其他成員重聚，帶來歌曲〈XO〉、〈 Interlude〉、〈Bribg The Heat Bac〉等歌曲。成員們也在台上帶來刀群舞，動作充滿魄力，完全不輸給其他人的舞台，且他們都穿著白色衣服，還有人戴著毛帽，看起來格外有冬天的氛圍。粉絲狂喊，「7個人看起來都好帥」、「他們穿得暖暖的我就放心了」、「終於等到他們了，聖誕版本改得好神」、「聖誕節還有禮物拿，台下粉絲好幸福！」