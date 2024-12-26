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▲今（26）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。（圖／中央氣象署提供）

▲週五大陸冷氣團南下，加上受到南方雲系北移影響，各地都有下雨機會，且雨勢比較大。（圖／中央氣象署提供）

今（26）日東北季風增強，北台灣率先轉涼，接著週五（27日）有大陸冷氣團南下加上南方雲系北移影響，各地都有下雨機會，最冷時間點在週六晚上到週日清晨，部分地區有機會將至攝氏10度以下，《NOWnews》整理「今天天氣、明天天氣、一週天氣」一次看。今（26）日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區、澎湖有零星短暫雨，其他地區及金門、馬祖為多雲。今日溫度：北部、東北部攝氏16~21度，中部攝氏17~25度，南部攝氏18~26度，東部攝氏19~24度，東南部攝氏20~25度。26日東北季風稍增強，環境風場為東北風，午後東北風挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部污染物稍易累積；清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。週五（27日）冷氣團南下，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，且受到南方雲系北移影響，各地都有下雨機會，雨勢比較大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。大陸冷氣團強襲，週五（27日）起有感降溫，最冷時間點在週六晚上到週日清晨，中部以北、宜花約攝氏11度至12度，南部、東南部攝氏13度至14度，空曠地區有機會低至10度以下。跨年夜、元旦有另一波季風影響，但雨勢不會太大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。跨年夜各地低溫在攝氏15度至16度，跨年夜吹東北風至東風，建議要看台北101煙火，避開下風處西南側、西側，不過預報超過6天，需要再進一步觀察。