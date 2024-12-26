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▲國家海洋研究院與中山大學成立海洋研究實驗室，國家海洋研究院院長陳建宏(左5)與中山大學校長李志鵬(左6)等人與會。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳建宏(右2)，由中山大學海洋科學院院長廖德裕(右1)等人陪同參觀實驗室，並由研究人員介紹海洋關鍵微量元素分析實驗室的核心設備與研究方向，以展示其在海洋領域的重要應用與技術優勢。(圖／國家海洋研究院提供)

國家海洋研究院與中山大學24日，在中山大學，舉行海洋關鍵微量元素分析實驗室與海洋生態分子生物學實驗室啟用揭牌儀式，期雙方合作，共同致力於提升國內海洋研究能量，並推動國際學術與技術交流。國家海洋研究院與中山大學共同成立海洋關鍵微量元素分析實驗室與海洋生態分子生物學實驗室揭牌儀式，是由國家海洋研究院院長陳建宏與中山大學校長李志鵬共同主持，並與國家海洋研究院副院長翁健二、主任廖建明、海洋保育署副署長吳龍靜、中山大學院士陳鎮東、海洋科學院院長廖德裕、副院長李政賢等人揭牌，共同見證海洋關鍵微量元素分析實驗室與海洋生態分子生物學實驗室啟用，象徵雙方攜手推動海洋科學研究的嶄新里程碑。國家海洋研究院院長陳建宏表示，此次揭牌儀式，國家海洋研究院與中山大學結合專業與資源，攜手打造頂尖的海洋科學研究平台，透過創新方式應對當前海洋科學的挑戰，國家海洋研究院將進一步深化雙方在海洋生態保育、環境監測與永續發展等領域的合作，推動我國在海洋科學研究領域的不斷精進與突破。陳建宏說，海洋關鍵微量元素分析實驗室聚焦於關鍵微量金屬元素的高精度分析，應用範疇涵蓋海洋化學、生物地球化學循環及全球氣候變遷的研究，實驗室配備有先進的精密儀器，能提供高靈敏度與高準確度的數據，將深入探究微量元素在海洋系統中的作用及其對生態影響。至於海洋生態分子生物學實驗室則專注於運用分子生物學技術，如高通量基因測序與環境DNA分析，揭示海洋生物多樣性及其對環境變化的適應能力，而這些研究將為海洋生物保育、漁業管理，以及生態系健康評估，提供重要數據支持，以為海洋科學提供新動能，開啟海洋研究新篇章。國家海洋研究院院長陳建宏並由中山大學海洋科學院院長廖德裕等人陪同參觀實驗室，並由研究人員介紹海洋關鍵微量元素分析實驗室的核心設備與研究方向，以展示其在海洋領域的重要應用與技術優勢。