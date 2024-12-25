少部分人的負面行為，真的會影響到一個群體的聲譽！近期日本傳出多起「暗黑打工(闇バイト)」犯罪事件，透過網路找境外人士，前往日本進行詐騙行為，結果近期就有好幾起台籍人士參與詐騙事件，也讓日本警視廳開始「提高警戒」，未來台灣人出入境審查更有可能因此變嚴。
據《朝日新聞》報導，今年日本首都圈發生多起「暗黑打工」引發的詐騙事件，皆由透過Telegram等高度隱密的通訊軟體聯繫，對車手下指令，扮演車手行搶或實施詐騙。
日本警視廳更發現，這些詐騙集團更開始朝向海外找車手，之後更是連續逮捕台灣籍涉案人士，也讓警視廳宣布將加強警戒。
日本警視廳野方警察署12月7日以詐欺未遂等罪名，逮捕2名來自台灣籍男性，分別是20歲與39歲男子，涉嫌騙取東京都中野區一名70歲日本老翁價值約9000萬日圓(約台幣1872萬元)、重達7公斤的黃金，全案目前已移送法辦。此外，今年9月東京都練馬區石神警察署破獲類似詐騙案，又是3名台灣籍男女以相同手法騙取黃金。
對此，在日本長居20多年的粉專《日本省錢小站》台灣特派員也感慨表示，「最近好像有不少台灣人，來日本這邊幹詐騙跟走私被逮捕，讓日本警視廳盯上了台灣人，可能會加強對台灣人出入境的審查」。
「出海做生意不是這樣做的啊…」特派員無奈表示：「千萬不要為了賺點小錢就被犯罪集團當槍使，更不要為了點小錢影響到台灣人的聲譽啊」。許多在日本工作的台灣人也開始擔憂「真的名聲一起爛欸。開始擔心明年換簽證了」、「台灣在國際處境已經夠困難了，不要再讓這種人渣敗壞台灣的名聲」。
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日本警視廳更發現，這些詐騙集團更開始朝向海外找車手，之後更是連續逮捕台灣籍涉案人士，也讓警視廳宣布將加強警戒。
日本警視廳野方警察署12月7日以詐欺未遂等罪名，逮捕2名來自台灣籍男性，分別是20歲與39歲男子，涉嫌騙取東京都中野區一名70歲日本老翁價值約9000萬日圓(約台幣1872萬元)、重達7公斤的黃金，全案目前已移送法辦。此外，今年9月東京都練馬區石神警察署破獲類似詐騙案，又是3名台灣籍男女以相同手法騙取黃金。
對此，在日本長居20多年的粉專《日本省錢小站》台灣特派員也感慨表示，「最近好像有不少台灣人，來日本這邊幹詐騙跟走私被逮捕，讓日本警視廳盯上了台灣人，可能會加強對台灣人出入境的審查」。
「出海做生意不是這樣做的啊…」特派員無奈表示：「千萬不要為了賺點小錢就被犯罪集團當槍使，更不要為了點小錢影響到台灣人的聲譽啊」。許多在日本工作的台灣人也開始擔憂「真的名聲一起爛欸。開始擔心明年換簽證了」、「台灣在國際處境已經夠困難了，不要再讓這種人渣敗壞台灣的名聲」。