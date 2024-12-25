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百貨聯名卡向來是兵家必爭之地，聯邦微風聯名卡上市至今更已23年，聯邦銀行今（25）日宣布，再與微風百貨攜手合作，隆重推出雙無限卡，更祭出「微風館內會員積點」與「聯邦紅利點數」雙重回饋，最高享3.83%回饋無上限，還有最高全館6小時天天免費的停車優惠。同時，為讓卡友享受更全面、更優質購物體驗，聯邦銀行也宣布，將整合所有館別，自明（2025）年1月1日起，微風南山也一併納入優惠館別，持聯名卡消費，指定櫃位同享天天享9折及週四購物日優惠，聯邦銀行新上市的2張微風聯名無限卡，分別為「微風黑鑽無限卡」、「微風晶鑽無限卡」，除了提供微風館內消費最高3.83%回饋無上限外，持聯名卡至微風館內消費還享眾多好康優惠及專屬尊榮禮遇，包含Breeze Super 指定商品9折起、TZ咖啡每日免費贈1杯。平日到微風消費好處多，「週一至週三」館內指定品牌買一送一，「週四購物日」除了提供指定櫃位9折再95折優惠外，指定餐飲、超市、伴手禮消費滿2000元即贈200元電子酬賓券，每月館內任刷一筆，再贈台灣大車隊8折搭車金。不僅館內消費享豐富優惠，聯邦銀行還瞄準旅遊高端需求，加碼推出消費滿額「免費雙人機場快速通關」及「送機服務」，讓卡友旅途不必人擠人，備享舒適又便利的尊榮禮遇。不過，聯邦銀行表示，這次發行的「微風黑鑽無限卡」，限量1000張金屬卡，回饋更升級至3.83%無上限，包括3%微風積點、0.5%聯邦紅利，綁定聯邦帳戶自動扣繳再加碼0.33%聯邦紅利。另外，微風積點更能在刷卡消費後，即時回饋至所屬會員帳戶內，讓消費立即有感。至於「微風晶鑽無限卡」則提供微風館內消費2.83%回饋無上限，包括基本回饋2%微風積點、0.5%聯邦紅利，聯邦帳戶自動扣繳再加碼0.33%聯邦紅利回饋，讓持微風聯名卡的消費者在購物與美餐之餘，都能享盡無與倫比的尊榮待遇。同時，有別以往只限定新戶優惠，聯邦銀行特別推出首刷禮大方送，無論新戶、舊戶皆享首刷好禮。