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夢迴2019年底？中國疾控中心近日警告，「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例近期有明顯上升趨勢，且目前尚無對此病毒的特效藥與疫苗，中國疾控中心更指，臨床症狀與流行性感冒及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相近。根據香港01等媒體報導稱，中國疾控中心近日發布的報告指，當局近日在全國重點醫院採集呼吸道樣本，近期14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈上升趨勢，北方省份上升趨勢更明顯。報導引述醫學專家說法稱，三大類族群最容易受到影響，首先是5歲以下兒童，可能導致毛細支氣管炎或重症肺炎；接著是老年人可能誘發肺部感染或氣喘加重；還有免疫力低的民眾，如接受器官移植、造血幹細胞移植的人，感染後可能出現嚴重的肺炎。美國CDC在HMPV的相關介紹中則提到，人類偏肺病毒的傳播方式與其他病毒類似，透過咳嗽或打噴嚏，或是與病毒帶原者身體接觸，或處理被污染的物品，然後接觸眼睛、嘴或鼻子。美國傳染病專家甘地（Monica Gandhi）指出，須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類偏肺病毒感染至少佔38%的感染個案。