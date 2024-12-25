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▲雞排之戰由南機場夜市「好吃炸雞」拿下勝利。（圖／夜市王 YouTube）

▲蚵仔煎之戰排名出爐。（圖／翻攝自夜市王 YouTube）

▲《夜市王》第一階段「臭豆腐」項目評比排行結果。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

▲小慧給予南機場夜市的「英姐黑糖珍珠鮮奶」高度評價。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

▲南機場夜市中的「胖媽大塊牛肉麵」整體表現十分傑出，最終拿下第三名排行。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

▲南機場夜市的「海王烤魚」奪下第一名，曾志偉大力讚美味！（圖／翻攝自夜市王YouTube）

▲《夜市王》最新戰況排名出爐。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

大型美食競賽實境節目《夜市王》找來全台10家夜市參賽，共經歷三階段評選淘汰制，選出屬於台灣的「最強夜市」，播出後熱度居高不下，目前前四名出爐分別為「台北南機場夜市」、「台中一中商圈」、「花蓮東大門夜市」及「高雄瑞豐夜市」，恰好分佈全台東、南、西、北各部都擁有大批支持者，不過觀察從首集到第六集各家夜市表現，發現「南機場夜市」每項評比幾乎名列前茅，累計目前有81分的高分，狠甩位居第二「台中一中商圈」的68分，被推崇「最有冠軍相」成為最強夜市，對此《NOWnews今日新聞》特別整理出南機場夜市在節目中推出的7項美食，帶你／妳來看看南機場夜市究竟有多強？來自南機場夜市「好吃炸雞」於第一回合搶下勝利，該店家老闆曝光獨門私藏秘訣：「我的雞排比較古老味啦！對，古早味，因為我們有年紀了，我覺得雞排吃起來是也要顧及到健康，所以我就不會有太多的變化，就是口味上就是胡椒鹽、辣椒粉跟梅子粉。」好吃雞排就被評審「韓勾ㄟ金針菇」評價為第一名，給予相當高評語：「它是那種最經典的口味，就雖然我在韓國讀書、成長，但是我彷彿有點感受到台灣學生的感覺，有種下課補習班前，趕快買一買，趕快吃一吃這種最經典的口味。」民眾也紛紛給出超高評價：「真的超好吃！鮮嫩多汁肉大塊，連骨頭頭香，看《夜市王》前來，超級值得」、「皮脆、肉很多汁、好吃」、「吃了十幾年冠軍理當」、「吃得到雞肉原始的鮮甜，不像現代雞排有債多花俏的裝飾、醃料」，也有評論直呼「吃的是一種懷舊和回憶。」輪到「蚵仔煎」評比賽事，該店家老闆自信侃侃地說，「我們的蚵仔煎就是醬汁自己調製的，蚵仔是會挑比較大顆，有的人喜歡很酥脆的，年輕人是這樣，那老年人就是他喜歡偏軟，我們是Q軟但旁邊煎得酥酥的」，當評審品嚐完畢，受到當集飛行來賓黃宣大力讚賞，「這個就是非常正宗的，道地的、兒時的、蚵仔煎的味道，I like it！」但評審曾志偉、泰國娘娘持著相反意見，因此這一回合並沒有獲得太高的分數。不過實際觀察民眾留下的評論，依舊大多為好評，「豬高飯超好吃！」、「豬肉、半熟蛋、筍子、炒冬粉每一樣都很用心」、「蚵仔煎的醬甜甜的，蚵仔也新鮮」、「蚵仔煎的皮是厚實有咬勁的那種，味噌湯味道不簡單喔！」評論紛紛直呼「超棒超滿足。」該店家老闆對自家臭豆腐十分有把握，也透露有別於他家的臭豆腐特別之處，「豆腐我們是選用非基因改的豆腐，豆質的濃度非常高，再加上我們所有食材，是沒有蔥蒜、沒有蛋奶的」，同時搭配特調醬汁的完美比例，一口吃進去，臭味與豆香交織相容，既衝突又不違和，在嘴裡迸出新滋味，獲得曾志偉高度評價：「這是蒸的臭豆腐，又臭又好吃」，最終在該局賽事奪下第三名。昔日到訪過的民眾也對禾甲蒸臭豆腐留下深刻印象「很喜歡蒸臭豆腐的味道！」、「臭豆腐兩大塊比想像中有飽足感，陪襯的配料醬汁也很讚」、「又辣又香又入味」、「濃郁麻香的氣味誘人，文之令人饞涎欲滴，食之則齒頰留香」，「餐點美味可口好吃，CP值高」店家老闆娘雀躍地向大眾介紹這杯甜品，「我的食材都會比較講求天然，都是自己親自熬煮」，飛行嘉賓小慧一喝讚嘆不已，「他們的咖啡凍跟珍珠融合得太棒了，兩個味道不會互搶，反而是互補」，泰國娘娘則表示這杯黑糖珍珠鮮奶符合心目中的「台灣味」，又加入咖啡凍的創意發揮，因此給出高分，南機場夜市於這回合奪下第二排行。不過實際觀察民眾留下的評論，依舊大多為好評，「咖啡凍、珍珠口感細膩，甜度微糖不死甜」、「一定要點節目上推出的」、「珍珠的軟硬恰到好處」、「咖啡凍是精華，帶點咖啡的苦香讓整體沒那麼膩」，評論刷一排都給了五顆星滿分評價。該店家的老闆與老闆娘十分熱情活潑，在節目中的互動十分逗趣，而推出的牛肉麵也令人味蕾驚豔，評審「韓勾ㄟ金針菇」表示南機場的麵非常Q，湯頭跟麵條也有一些分數在，曾志偉也給予很高評價，僅差在現場烹煮後的溫度不夠滾燙，整體表現仍十分傑出，最終也拿下第三名。觀察民眾親自到場品嚐的感想，「粗麵條很有嚼勁」、「牛肉有嫩，家常麵有Q彈」、「點小碗的就有約5大塊牛肉，還可以免費續湯」，甚至有外國遊客特別朝聖，留下極高評價：「味道是我這次台灣之行吃到最好吃的。」該店家老闆對食品講究程度十足用心，「我們家的魚是活體現殺，魚鱗沒有去除掉，所以吃的時候將魚皮往上掀，我們家比較厲害的這個味道，除了它原味，再沾上這個檸檬汁之後，我們還研發了不一樣的台灣在地的調料」，當評審團一品嚐完，紛紛露出滿足表情，曾志偉給出了第一名成績，感到興奮地說：「那條真的很好吃，我們香港人吃魚是專家來的，它有一種蒸魚的感覺，但卻是鹽焗的，我吃下去果然有那種新鮮魚的感覺，Juice！」，而評審「韓勾ㄟ金針菇」比起大拇指盛讚，「我一吃到的時候，沒有一個可以挑惕的地方，真的好吃！」點開評論發現許多民眾因看了節目紛紛朝聖，並肯定該店家的美食表現，「已回訪多次了」、「一人點一隻才夠吃！」、「看夜市王來的」、「搭上檸檬汁跟胡椒鹽絕配」，評論紛紛直呼「超棒超滿足！」統整《夜市王》最新戰況，經過第二階段「甜點、牛肉、海鮮」三個主題廝殺後，累計前一階段分數加總的排名結果出爐，最後晉級決賽的名單在第六集產生，前四名的夜市依序為「南機場夜市（81分）」、「台中一中商圈（68分）」、「花蓮東大門夜市（65分）」及「高雄瑞豐夜市（56分）」，而被淘汰的名單則為「新北樂華夜市（53分）」、「台南花園夜市（53分）」以及「台北寧夏夜市（46分）」，往後戰情如何發展就讓我們繼續看下去！《夜市王》每週六晚間7點於緯來綜合台首播，隔週六台視主頻每週六晚間10點播出；數位平台在中華電信MOD/Hami Video及《夜市王》官方YouTube頻道隔天上架播出。