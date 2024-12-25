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迎接聖誕節、元旦跨年及農曆春節9天連假，不少民眾安排出國旅遊行程，看準歲末年終旅遊及購物強勁需求，國泰世華亞洲萬里通聯名卡祭出「2倍里數」活動，最優5元1里，每人最高上限可獲10000里，助攻卡友快速累積哩程、輕鬆兌換機票。根據全球旅遊管理平台美國運通全球商務旅行（Amex GBT）最新報告預測，2025年全球機票價格將持續上升，其中亞洲航線價格增幅預計將高達1成。為了減輕民眾出國旅遊的荷包負擔，國泰世華銀行至2025年1月31日推出2倍里數活動，卡友只需至國泰世華官網登錄專區，或國泰優惠CUBE Rewards App完成登錄，並於國內或海外刷國泰世華亞洲萬里通聯名卡進行一般消費，就可享2倍里數回饋，最優5元1里，每人最高上限可獲10000里。亞洲萬里通聯名卡友不僅可透過這次活動累積最高10000里，若再搭配國內或海外「哩程加速器」指定店家消費，最優10元1里的回饋，累計消費50000元便可再獲5000里，合計15000里數，可兌換到1張國泰航空「台北-香港」來回機票。不僅如此，至2024年12月31日，持亞洲萬里通聯名卡於國泰航空官網購買指定航線機票，輸入卡友專屬優惠編號，可再享最高折抵新台幣1500元的優惠，數量有限，兌完為止。針對新申辦亞洲萬里通聯名卡的客戶，至2025年1月31日，除享新卡首刷禮最高10000里回饋，更祭出「新卡加碼禮」，登錄並於核卡後30天內首刷達6,000元，即可加贈「折疊露營椅」。