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▲趙正平今（25）日成功升格爸爸了，激動吐心聲：「此生沒有收過這麼美好的聖誕禮物。」（圖／翻攝自趙正平臉書）

▲見到妻子懷胎到生產的艱辛過程，趙正平心裡除了感激，還有滿滿的感謝。（圖／翻攝自趙正平臉書）

56歲男星趙正平今年3月與小22歲空姐女友登記結婚，今年10月證實老婆懷孕，今（25）日正逢聖誕節，稍早趙正平透過社群宣布老婆平安產子，透露興奮的心情實在很難用言語形容，「今年真的是個特別的聖誕節，我的孩子來到這世界上了！」並感激老婆的辛勞與付出，「這懷胎十月真的不容易，特別是太太這段時間吃的苦，真的讓我更加敬佩和心疼」，此刻趙正平心裡除了感激還有滿滿感動，直呼「此生沒有收過這麼美好的聖誕禮物」，引來各界祝福。趙正平稍早晚間在臉書發文宣布喜訊，曬出一張寶寶的可愛照片，引用《聖經》內容感嘆道，「兒女是耶和華所賜的產業；所懷的胎是他所給的賞賜」，也難掩興奮心情地說：「今年真的是個特別的聖誕節，我的孩子來到這世界上了！看著他平安的出生，那種感覺真的很難用言語形容，激動、開心、還有緊張。」趙正平更透露從得知孩子存在的第一天開始就期待著這一刻，當醫生預告預產期將在12月25日，夫妻倆都覺得不可思議。趙正平升格新手爸爸，也展現平時鮮少溫柔的一面，他感性向這懷胎十月的老婆喊話，「真的不容易，特別是太太這段時間吃的苦，真的讓我更加敬佩和心疼。看著她熬過所有的難關，把孩子帶到我面前，我心裡除了感激，還有滿滿的感動」，最後也不忘感謝用心的醫療團隊及婦產科醫師，「他們的專業和耐心最讓我們感覺到安心」，讓夫妻倆不致亂了手腳，真的是幫助非常大。