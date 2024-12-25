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勞動部今（25）日公吿，文化大學勞動暨人力資源學系專任教授李健鴻，接任政務次長，並將於12月27日就職。勞動部指出，李健鴻擁有東吳大學社會學研究所碩士及台灣大學社會學研究所博士學位，具備深厚的學術涵養與務實經驗；長年擔任文化大學勞動暨人力資源學系專任教授，並在多個政府機構及社會組織中肩負重要職位，包括行政院經濟發展委員會顧問會議顧問、行政院新住民事務協調會報諮詢委員、農業部勞動力管理小組審議委員等。此外，他亦擔任勞動部就業安定基金管理委員、勞動部勞工保險監理會委員、勞動部跨國勞動力小組諮詢委員、勞動力發展署就業市場諮詢委員等多項職位。勞動部說明，今年 11 月 22 日何佩珊部長請辭獲准後，其他兩位政務政次一併離任，此為勞動部部長洪申翰上任滿月後的首位新任政務次長。李健鴻致力於勞動權益及整體勞動市場領域的研究，不但對近年台灣勞動政策的變革十分熟悉，也熟稔跨國制度比較。未來有關勞動基準法的適用、最低工資與就業市場的研議、推動就業平等與歧視防治等業務將借重其專業，提升台灣勞工福祉。勞動部長洪申翰對李健鴻政務次長的勞工政策專業表示讚賞，期許將是勞動部之後推動各項業務興革的最佳助力。