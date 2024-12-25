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▲2NE1的4位女王們一連唱了〈Come Back Home〉、〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈UGLY〉、〈我最红〉5首歌，氣場全開直接讓全場陷入瘋狂。（圖／SBS YouTube）

▲主舞Minzy還在舞台上「180度趴地劈腿」看傻所有觀眾。（圖／SBS YouTube）

▲2NE1將在明年2月8、9日在林口體育館連唱2天。（圖／Live Nation Taiwan 理想國）

「SBS歌謠大戰2024」在今（25）日聖誕節火熱展開，今年的陣容相當豪華，除了請到音樂天王GD壓大軸外，還找來Stray Kids、IVE、TXT、RIIZE、TWS、ZEROBASEONE等人氣組合。女團始祖2NE1也時隔7年復出，一口氣連唱5首經典歌曲，直接點燃會場仁川INSPIRE Arena，成員Dara（朴山多拉）還復刻當年的「招牌沖天炮」髮型，讓粉絲們忍不住爆哭狂喊：「今夕是何年！」2NE1睽違7年重新回到年末歌謠大戰的舞台，「寶刀未老」的姐姐們一口氣連唱了〈Come Back Home〉、〈Fire〉、〈I Don't Care〉、〈UGLY〉、〈我最红〉5首歌， 4位成員女王氣場全開直接讓全場陷入瘋狂。除了隊長CL超有魄力的RAP和主唱Bom穩定獨特的唱腔外，作為主舞的Minzy還在舞台上「180度趴地劈腿」看傻所有觀眾。最令人意外的是，公認「凍齡女神」的門面Dara居然重新復刻早年團體活動時的「招牌沖天炮」雞冠髮型，讓全場直接穿越回2009年2NE1剛出道的時候，不少螢幕前的粉絲們也跟著忍不住淚崩。有著「傳奇女團」稱號的2NE1由Bom、Dara、Minzy、CL 4人組成，自2017年宣布解散後一直是許多KPOP迷心中的遺憾。沒想到今年7月，經紀公司YG娛樂突然宣布即將重啟2NE1並展開全新巡演，預計將在明年2月8、9日唱來台灣。