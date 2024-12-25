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▲▼GD開唱〈POWER〉時的打扮掀起粉絲討論。（圖／SBS YouTube）

2024 SBS歌謠大戰在今（25）日聖誕節登場，現場匯集眾多K-POP偶像，其中最備受關注的就是睽違8年終於回歸的G-DRAGON權志龍（GD），壓軸登場的他帶來歌曲〈POWER〉、〈SOBER+ CROOKED〉，讓現場全都嗨翻。他剛出場的造型，穿著紅色西裝並搭配同色系的蝴蝶結皮鞋，也成為今日造型的最大亮點，粉絲紛紛笑說：「哥的這個鞋子，明天應該要上熱搜了！」GD今日在晚間7點半左右登台，魅力開唱〈POWER〉，架式非同凡響。他的穿著也一如既往特別，似乎是為了配合聖誕節，他穿上全身大紅色的西裝，還搭配黃綠色花樣的絲巾和帽子一起戴在頭上，腳上則穿著紅色系的蝴蝶結皮鞋，跟著節奏又唱又擺動。接著畫面一轉，GD換了一身裝扮，頂著一頭粉紅色的頭髮，拿著麥克風登場，並開唱〈SOBER+ CROOKED〉，讓現場氣氛隨即嗨到最高點。超強氣勢宛如王者歸來，他也隨著音樂不斷釋放能量，不時還會將麥克風遞向台下的觀眾互動。超炸的舞台隨即在網路上掀起眾人討論，有不少粉絲認為他的舞台時長太短，應該多唱幾首歌。