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▲謝典林在群組裡要大家「9月底開個會」，劉坤鱧旋即丟出一堆民眾黨選舉辦法。（圖／江和樹提供，2024.12.25）

▲謝典林表示要當蔡壁如的競總主委。（圖／江和樹提供，2024.12.25）

民眾黨主席柯文哲起訴在即，先前各縣市湧現「小草」退黨潮，但黨中央近期發現黨員數不減反增，傳出有地方人士運作，意圖介入中央委員選舉。民眾黨中央委員江和樹今出示LINE群組對話，指控彰化縣議長謝典林自9月就著手運作，透過縣議會機要秘書劉坤鱧穿針引線，欲挺前立委蔡壁如競選民眾黨黨主席，謝典林並發豪語要當競總主委。劉坤鱧酸回「非常謝謝江主委看得起我」！自己從不曾聽到謝典林公開這麼說。民眾黨主席柯文哲官司纏身，今（25）日有媒體報導，近期傳出多位地方議員「帶槍投靠」申請入黨，包括無黨籍彰化縣議員吳錦潭、花蓮縣議員林源富等人，分別有酒駕、教唆恐嚇及家暴紀錄等前科，其犯罪前科及背景受到黨內關注，接連遭黨員檢舉、移送中評會審核。民眾黨發言人吳怡萱受訪時證實，確實有中央委員提醒，留意入黨人員的相關經歷，因此依照規定建請中評會依權責處理。身兼民眾黨中央委員的台中市黨部主委江和樹，今晚出示多張LINE對話截圖，指控仍是國民黨籍的彰化縣議長謝典林，積極介入民眾黨選舉，且自9月起便密謀進行。對話的第一張是謝典林於9月19日說「民眾黨主席補選，我支持蔡碧（壁）如，彰化縣如果可以幫忙的，請站出來，謝謝大家」。第二張是謝典林表示「9月底一起開個會」，接著劉坤鱧便丟出第三屆黨員代表選舉公告、台灣民眾黨黨職人員選舉辦法等檔案。第三張則是謝典林說「我是競選總部的主委」，劉坤鱧發了LINE虛擬角色詹姆士開心慶祝的貼圖。江和樹批評謝典林和劉坤鱧就是最近黨員人數不正常增加的黑手，謝典林準備再度讓自己旗下議員加入民眾黨，透過成立議會黨團的方式，讓黨團總召成為民眾黨的當然中央委員。江和樹並透露今天的中央委員線上會議，已針對此事進行討論。《NOWnews》記者今晚未聯繫上謝典林，縣議會機要秘書劉坤鱧電話中表示，那些檔案都是網路公開資料，因為有人在問，他就找出來丟上群組。對於江和樹的指控，他酸回「非常謝謝江主委看得起我啦！我們哪有能力去介入民眾黨選舉？」至於謝典林是否挺蔡壁如選主席，劉坤鱧說「我是沒有聽過議長公開這樣講啦！」記者再追問江和樹握有line對話截圖，謝典林的說法是認真或開玩笑？劉坤鱧再答「江主委說有就有，這也沒什麼好否認的、也沒什麼好承認的」、「你也可以說他是認真的，也可以說他是開玩笑，都可以啊！這個部分你要跟謝議長本人求證啦！」劉坤鱧強調，江和樹到現在還搞不清楚，民眾黨是以柔性的政黨自詡，不僅入黨資格最寬鬆，且鼓勵雙重黨籍，對於江和樹的無端指控，他只能苦笑以對。