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▲後輩看到GD還躺在地上，全都避到一邊，很怕會不小心踩到他。（圖／SBS YouTube）

睽違8年再登上SBS歌謠大戰的G-DRAGON權志龍（GD），今（25）日晚上一連開唱〈POWER〉和〈SOBER+ CROOKED〉，將氣氛炒到最高點，他也在台上燃盡所有力氣，結束表演後就直接躺在舞台上，後輩們出場向粉絲道別時，都非常害怕踩到他。不過有眼尖粉絲發現，GD站起身時表情不太對勁，腳似乎也有點一瘸一拐的，似乎是在表演時不小心受傷，才會在舞台上躺這麼久。GD今晚在SBS歌謠大戰壓軸登場，王者歸來的他出場隨即帶來〈POWER〉，讓現場瞬間嗨到最高點，等待多時的粉絲也在此時大聲歡呼。當他唱完〈SOBER+ CROOKED〉之後，似乎也將今天的所有力氣都釋放完畢，一唱完就隨即跟著舞群一起躺在地上休息，還不斷喘氣，當舞者離開之後，他依舊躺在地上。接著節目到了尾聲，其他偶像們紛紛走上台向粉絲說再見，不過當時GD還躺在地上，眾人就怕會不小心踩到前輩，紛紛退到一邊。而當GD站起來時，臉上看起來相當疲憊，有眼尖粉絲發現，他走路的時候步伐有點怪怪的，似乎是扭到腳了，就連下樓梯的時候也是一個人慢慢走，非常擔心他的身體。