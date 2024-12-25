NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月26日賽程，迎接精心安排的「聖誕大戰」，共有5場比賽，從台灣時間凌晨1點起接力開打，其中最受矚目的是湖人出戰勇士，兩隊相隔6年再次於聖誕節碰頭，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：勇士對決湖人焦點之戰
📍比賽背景
湖人和勇士上一次在聖誕大戰碰頭是2018年，當時「詹皇」LeBron James風光加盟洛杉磯，該役湖人以127：101大勝，只是James因傷打了21分鐘後提前退場。
湖人連續26年參加聖誕大戰，勇士則是連續12年。目前湖人以16勝13負排在西區第7，勇士則以15勝13負暫居西區第8。
📍雙方關鍵球員
湖人：年底要滿40歲的James，在NBA打滾22年生涯一共參加了18場聖誕大戰，是史上最多，累積476分也是得分最高的球員，此外，史上只有9位球員在聖誕大戰繳出「大三元」成績單，James也是其中一人。聖誕大戰生涯場均26.4分8.5籃板6.8助攻。
勇士：Stephen Curry 生涯一共打過9次聖誕大戰，因傷勢影響在2017、19、22年缺席，只是他在聖誕節的表現都很平淡，只有1次單場得分超過20分，是在2021年對太陽，他轟下33分。聖誕大戰生涯場均20.1分5.2分6.5助攻。
🟡NBA2024-25例行賽12月24日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：湖人VS勇士 09：00、金塊VS太陽 11：30
愛爾達ELTA.TV：湖人VS勇士 09：00、金塊VS太陽 11：30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
湖人和勇士上一次在聖誕大戰碰頭是2018年，當時「詹皇」LeBron James風光加盟洛杉磯，該役湖人以127：101大勝，只是James因傷打了21分鐘後提前退場。
湖人連續26年參加聖誕大戰，勇士則是連續12年。目前湖人以16勝13負排在西區第7，勇士則以15勝13負暫居西區第8。
📍雙方關鍵球員
湖人：年底要滿40歲的James，在NBA打滾22年生涯一共參加了18場聖誕大戰，是史上最多，累積476分也是得分最高的球員，此外，史上只有9位球員在聖誕大戰繳出「大三元」成績單，James也是其中一人。聖誕大戰生涯場均26.4分8.5籃板6.8助攻。
勇士：Stephen Curry 生涯一共打過9次聖誕大戰，因傷勢影響在2017、19、22年缺席，只是他在聖誕節的表現都很平淡，只有1次單場得分超過20分，是在2021年對太陽，他轟下33分。聖誕大戰生涯場均20.1分5.2分6.5助攻。
🟡NBA2024-25例行賽12月24日賽程表：
| 對戰組合
| 時間
|
|San Antonio
| @ New York
|1:00 AM
| Minnesota
| @ Dallas
|3:30 AM
|Philadelphia
| @ Boston
|6:00 AM
|Los Angeles
| @ Golden State
|9:00 AM
|Denver
| @ Phoenix
|11:30 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：湖人VS勇士 09：00、金塊VS太陽 11：30
愛爾達ELTA.TV：湖人VS勇士 09：00、金塊VS太陽 11：30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。