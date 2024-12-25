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▲李宓曬親餵照超有愛。（圖／翻攝自李宓臉書）

40歲李宓是資生堂千金，2021年和老公廖振宏結婚，陸續生下2子3女，今（25）日她在臉書曬出一系列親餵的寫真照，紀錄和雙胞胎女兒最後的溫馨時刻，李宓也透露，這應該是她此生最後一次親餵了，因為現在奶量很少，本來擔心baby不肯吸太久，笑說沒想到她們還是挺捧場。李宓曬出一系列與雙胞胎的親餵寫真，婚後生下5個寶貝的她，今年已經40歲，她也坦言，「這幾個月可能是我這輩子最後一次親餵的時間了，所以一定要再多留下一些紀念。」所以才又拍了哺乳寫真。過程中，李宓一度擔心寶寶不肯吸太久，「其實我現在奶量很少，但是沒想到他（她）們還是挺捧場的，可能當作奶嘴在吸吧，我真的好喜歡親餵的感覺，看著寶寶們滿足的表情，真覺得這是身為女人最大的幸福了。」畫面中她讓寶寶靠在胸前，寶寶也毫無保留地依偎著她，傳遞了孩子與母親之間與生俱來的情感。李宓2021年結婚後生下一對雙胞胎兒子，2023年再度迎來女兒，今年初又順利懷上雙胞胎女兒，10月初雙胞胎女兒「星星」和「月月」出生，她也正式升格為5寶媽。