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▲外送平台近年來崛起，不管是美食還是生活用品都能外送到府，台灣市佔率最高的就是熊貓。（示意圖／翻攝 savingkaki）

▲Uber Eats的母公司為優步（Uber），目前市值高達1299.43億美元；Foodpanda的母公司為快遞英雄（Delivery Hero），目前市值為81.45億歐元。（示意圖／記者周叔萍攝）

▲併購案是否通過，將大大影響台灣外送員生計、會員的權益。（圖／記者陳明安攝）

▲Uber Eats母公司Uber資本規模比Foodpanda母公司Delivery Hero要多上幾百倍。（圖／擷取自Uber Eats、foodpanda APP）

台灣外送平台雙雄 Uber Eats與foodpanda，在今年5月拋出合併震撼彈，一度轟動了市場，不過今（25）日公平會宣布「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案」，合併宣告破局。《NOWnews今日新聞》也將整理雙方公司市值、會員數量、市場策略以及合併計畫時間軸一次看。－Uber Eats母公司Uber與外送服務平台Foodpanda母公司Delivery Hero達成協議，由前者以9.5億美元（約新台幣310億）收購Foodpanda在台灣的業務，後將計畫送往公平交易委員會審核。－中華民國公平交易委員會指出，由於競爭疑慮大，將禁止Uber Eats結合台灣Foodpanda。Uber Eats的母公司為優步（Uber），目前市值高達1299.43億美元（約新台幣4.25兆），公司總部位於美國加州，2009年創立，主要經營計程車媒合服務，在全球785個城市都有服務，至於食品外送服務則是在2014年8月才推出。Foodpanda的母公司為快遞英雄（Delivery Hero），目前市值為81.45億歐元（約2777億新台幣），2011年成立於歐洲德國柏林，食品外送服務就是他們的本業。據資策會產業情報研究所（MIC）發布2024公布的《外送大調查》數據顯示，2023年台灣消費者最常用的外送平台為前兩名Foodpanda（73.6％）、Uber Eats（57.6％）。會員數量部分，Foodpanda專營食品外送，App會員量有480萬；Uber還有本業叫車服務，在台灣擁有約3百萬名用戶。事實上，Uber Eats食品外送服務在台灣市佔率一直是略低於Foodpanda，據資策會MIC的資料顯示，雙方常用度差距最小的時間是在2022年，當時雙方差距縮小至12.4%，不過到了2023年差距又擴大至16%。Uber Eats在世界各國也不斷遭受挑戰，在2019年9月先退出了韓國市場，又在2021年底退出香港，皆因當地外送APP競爭過於激烈，Uber難以取得優勢。除此之外，Uber Eats在台灣初期曾是境外公司，因此點餐使用信用卡都需要額外收取海外手續費，直到2021年2月初，Uber Eats才在台灣成立公司，讓海外手續費走入歷史。事實上，德國外送集團 Delivery Hero在今年不只想要出售台灣的Foodpanda品牌，該公司在新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等地經營的Foodpanda服務，去年11月就傳出Delivery Hero 也想要出售給新加坡外送巨擘 Grab Holdings。不過在今年2月份， Delivery Hero出售東南亞地區Foodpanda 品牌的計畫也宣告談判破裂。當時Delivery Hero公司的股價也一度大跌。事實上，在５月份Uber Eats想併購Foodpanda的消息曝光後，消費者文教基金會副董事長徐則鈺就分析，，考量到對消費者、外送員、商家影響極大，最終今（25）日公平會便宣布：「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案」，宣告Uber Eats牽手Foodpanda破局之後，Uber Eats發布聲明，針對公平交易委員會禁止Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業的決議「表達失望」，但也強調，台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一，將持續對台灣投資。Foodpanda德國總公司Delievery Hero也表示，將持續發展及運營台灣市場，並優化各項服務，為消費者、外送夥伴及合作商家提供最佳體驗。