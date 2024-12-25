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▲▼郭富城相當親民，在現場一一為粉絲簽名。（圖／記者李政龍攝）

▲粉絲提前到飯店等待郭富城，手上還拿著應援物品。（圖／記者李政龍攝）

59歲「舞台王者」郭富城將在本周五一連帶來3場演唱會，今（25）日他提前抵達台灣，準備進行彩排，也和粉絲一起度過聖誕節。只見他今天穿得非常低調，一身黑色帽T、戴上黑色帽子及墨鏡，大約晚間8點抵達台北喜來登飯店。當他抵達的時候，現場已經有約300名粉絲在等候，郭富城也相當親民，直接在現場和粉絲自拍、幫忙簽名，也透露這次演唱會不只會有新的花樣，也會帶來許多回憶殺，就是要讓粉絲心滿意足！郭富城的粉絲為了給偶像一個驚喜，今天大約下午5點就提前在飯店大廳等待郭富城到來，眾人也帶著布條、燈牌到場，就是要給天王最大的聖誕驚喜。當郭富城約8點抵達飯店之後，現場粉絲隨即響起如雷的歡呼聲，也開始產生推擠，每個人都希望可以離他近一點，郭富城對於粉絲的要求也來者不拒，在現場直接替大家簽名，還用粉絲的手機開始自拍。面對台灣粉絲的熱情，郭富城直呼：「心情很感動、很開心」，因為有很多人都跟隨他很久了，一直都默默的支持他，現在還帶著小朋友到現場，「但我今天不是簽名會，所以沒有準備」，稍微覺得可惜，不過看到歌迷帶著小孩到現場，也讓他覺得有一種「傳承」的感覺。而這次相隔5年再回來台灣，覺得非常感恩，「做這次的演唱會，可以跟台灣的歌迷去分享，不斷的去突破自己，不去做重複的事情，希望他們可以見證我做這件事情。」郭富城也說，很多歌曲5年前沒唱，這次會儘量配合所有歌迷，除了有新的內容，也會有滿滿的回憶殺。先前在香港演唱會上，他也做了新的突破，除了唱歌跳舞之外，也在表演中融合書法和畫畫，他劇透指出，這次演唱會上將會唱自己寫的〈您〉這首歌，「演唱會上一定會唱這首歌，書法和畫畫也會在這次演唱會上，希望大家可以期待！」