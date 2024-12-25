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▲孫生到教會奉獻2萬元。（圖／翻攝自孫生IG）

網紅孫生被爆料在2年前找僅14歲的網紅L小姐開房間，女方姊姊得知後趕緊出手幫忙，L小姐得知後怒批「噁心死了」，孫生今（25）日在社群平台有感而發，「一年又過去了，我學到了面對莫須有的流言蜚語，用冷處理的方式，而不是先情緒怪獸出動。」孫生在IG分享最近的生活照和心得，特別回到他母校的教會奉獻2萬元，更感慨表示，「小時候奉獻不起，長大盡一點心力。」這一年他經歷許多風雨，他坦言，「我學到了面對莫須有的流言蜚語，用冷處理的方式，而不是先情緒怪獸出動！我好像又老一點了⋯只能說比埔里還離譜。」還提到想改名，「難怪10個創作者11個會憂鬱。」情緒似乎受到不小影響。網紅團體「反骨男孩」成員孫生，私生活經常遭外界關注，10月才因拍女網友屁股被地檢署以性騷擾罪嫌起訴，今23日又被爆2年前曾約僅14歲的網紅L女到旅館，女方當時因為年紀小不懂事就跟著去了，好在同行親姊機靈，即時攔下，事後L女得知真相痛批孫生「噁心死了」，孫生被老闆酷炫逼著跟女方道歉，不過針對此事，孫生尚未出面回覆。