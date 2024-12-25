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日本新任外相岩屋毅今（25）日展開訪問中國行程，首日與中國外交部長王毅會面，岩屋毅在出席「日中高級別人文交流磋商機制」會議時還表達，日本將放寬中國人赴日旅遊簽證的發放條件；此話一出，引來許多日本民眾不滿，為中國人提供新的10年旅遊簽證還一度登上日本X平台熱搜。根據共同社以及日本經濟新聞報導，岩屋毅在與中國高層交流的會議場合中同意放寬中國人赴日旅遊簽證的發放條件，報導指出，目前中國公民在個人旅行中使用的「多次往返旅遊簽證」，有效期限分為「3年」和「5年」，最新政策將給予長達「10年」的有效期限。10年有效期限的簽證主要針對中國富裕階層，條件包括較高的年收入和資產要求，目的在為富人提供便利以促進其赴日消費。此外，日本對中國團體旅遊簽證，停留天數也將從15天增加到30天。這將使中國團客能夠在日本停留更長時間，增加旅行地點，提升中國遊客前往日本地方城市的機會。另一方面，對於65歲以上的中國公民，赴日個人簽證申請將不再需要提交在職就業證明；有效期為3年的個人旅遊簽證申請規則中，要求必須在簽證簽發後3個月內入境的規定也將被取消；相關對中放寬措施預計將於2025年春季開始實施。相關消息曝光後，「中国人向け10年観光ビザ」等關鍵字，衝上日本人常用社群平台X熱門趨勢榜首，許多網友又將岩屋毅的黑歷史挖出，因他在2020年曾涉嫌收取中資賄賂，曾被揭露收受中國企業500彩票網一百萬元現金，儘管他始終矢口否認，仍被日本民眾視為極度親中的政治人物。