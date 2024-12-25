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P.LEAGUE+桃園璞園領航猿迎來東亞超級聯賽首次主場，與日本B.League上季冠軍廣島蜻蜓隊，上演「聖誕大戰」，吸引超過5000名觀眾入場應援。領航猿本土球員數據亮眼，盧峻翔砍下21分，變陣先發的關達祐貢獻11分、關鍵第六人李家慷延續手感繳出11分，但前兩節團隊落後達兩位數，第三節一度追近，可惜終場仍以73：84不敵對手，吞下東超本季首敗，戰績來到3勝1負，與廣島蜻蜓相同，暫時在A組位居前兩席。領航猿面對來訪的廣島蜻蜓，上季PLG年度MVP盧峻翔跟對手上季B.League FMVP 山崎稜正面交鋒，盧峻翔表現搶眼，多次突圍切入，得到12分，並賞給對方一記麻辣鍋，振奮主場球迷。但廣島隊身為上季B1冠軍，三分砲火猛烈，13投7中，領航猿上半場落後客隊16分。進入第三節領航猿找回攻守節奏，特別從防守端做起，迫使對手團隊命中率單節不到三成，盧峻翔持續展現破壞力，後段雖然個人陷入犯規麻煩，但其他隊友挺身而出，關達祐補上得分空缺，以及悶了大半場的瓊斯，單節貢獻9分5籃板，兩隊分差縮小來到7分。末節地主幾度追近分差，緊咬對手，但火力未能延續，無緣留下勝利。領航猿總教練卡米諾斯表示，很感謝今天到場的球迷，桃園巨蛋氣氛真的非常好，只是我們上半場發揮不是很理想，對手在三分球空檔的把握度很好，很多球員命中率都很高，這是我們的失誤，所以下半場減少這樣的情況，確實封阻了這些空檔，所以我們將來要把下半場這樣的好表現，持續在往後的比賽。球員盧峻翔認為，日本給我們防守壓力非常大，用全場侵略性防守，我們打得不是很舒服，進攻細節沒有做好，其實我自己因為裁判尺度，第三節拿了第四犯，最後節奏跟手感有點跑掉，這是我需要去適應的，這場結束後，下一場重新開始。我自己知道我的國際經驗沒這麼多，所以我很期待也很認真對待，可以感受出來對手防守我做得很好，這就是我需要學習的，很感謝國際球隊有知道我這名球員，我會繼續努力。桃園巨蛋首場東超賽事，跨界合作桃園吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」與樂天桃猿「大聖」、「猿氣小子」 ，有「猿」作伙齊心捍衛桃園主場，開場更邀請12強冠軍好手眼鏡俠「莊昕諺」、左殺王「王志煊」到場，希望乘著12強冠軍賽擊敗日本的好運氣，為飛行部隊勝利加持！此外，領航猿合作夥伴正光金絲膏提供「限定版視覺貼布」作為東超主場限定好禮！限定視覺貼布內附兩隊陣容介紹以及賽事觀戰重點小卡，幫助球迷更深入了解兩隊球員實力，現場實際見證領航猿首度挑戰日本B.LEAGUE一級實力隊伍的重要里程碑。‧＃69 盧峻翔 21分、2籃板、3助攻‧＃45 瓊斯 13分、13籃板‧＃6 關達祐 11分、4籃板‧＃12 李家慷 11分、4助攻