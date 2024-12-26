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2024年即將結束，去年起開始席捲全球的AI浪潮今年依然持續，反映在美股個股之中，標普500指數成分股Palantir，在今年狂飆390%，可望成為標普500指數成分股中漲幅最高的個股。根據《Forbes》報導，Palantir是從事大數據分析的軟體公司，受益於人工智慧以及全球地緣政治風險，過去一年暴漲300%，公司市值達1800億美元Palantir的AI平台提供基於雲端的資料處理，近期受惠穿普政府增加國防開支，準備與國防科技公司Anduril Industries合作，準備籌組聯盟來競標美國政府合約，從選舉當天後，Palantir的股價上漲了58%。報導提到，Palantir是2024年價值至少500億美元的上市公司中，表現第三好的股票，僅次於行銷軟體商Applovin的漲幅756%和微策略MicroStrategy的幅477%。若盤點AI相關個股以及近期的飆股，輝達今年漲幅191%、特斯拉86.08%，今年九月才被納入標普500指數成分股的Palantir漲幅都遠勝。