我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一年前，涉虐死男童「剴剴」的保母妹妹劉若琳，昨（25）日出庭時仍拒絕認罪，開庭結束返回囚車時，她用帽子遮住頭臉，避免被媒體拍攝。（圖／記者徐敏娟攝）

▲一年前聖誕夜，年僅歲月大的剴剴，被劉姓保母姊妹凌虐致死，昨日開庭劉姓姊妹仍否認犯罪，有民眾在法院外高舉布條抗議，並對囚車高喊「下地獄」。（圖／記者徐敏娟攝）

年僅1歲10月大男童剴剴，一年前的聖誕夜，遭劉姓保母姊妹凌虐致死，昨（25）日是本案一周年，下午2點30分，國民法官法庭第二次開庭，涉嫌聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳兩人，被檢察官依涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪起訴，羈押至今，不過兩人被審判長問「是否認罪?」劉彩萱、劉若琳仍否認犯罪。起訴書指出，劉彩萱與其妹劉若琳，以剴剴不聽話為由，綑綁他全身，將其身體對折，塞入水桶或雜物堆。劉女命剴剴長期於陽台、屋內角落裸體罰站至睡著方式凌虐，剴剴若不從，即以腳踹毆打，辱罵「機掰」，致剴剴畏懼顫抖，且因長期綑綁造成四肢變形。劉女還用爬滿蟑螂之紙杯，盛裝不新鮮的廚餘、燒焦物餵食，甚至1天只提供1餐約半個紙杯的冷凍泥狀絞碎物給他吃，致剴剴長期營養不良、缺血並感染肺炎。昨日開庭，法官先詢問兩人是否認罪？劉彩萱表示：「如前所述」，至於劉若琳則說：「否認」。庭訊重點，為法官確認檢方與辯護律師團各自提出或聲請的證據，劉姓姊妹幾乎沒機會開口。由於本案將由國民法官參與審理，又因多數證據為剴剴遺體及生前傷痕，審判長為，血腥、煽情而影響素人國民法官身心健康，因此檢辯雙方聚焦如何呈現「剴剴」遺體與生前照片，以緩和觀看衝擊。而劉姓姊妹辯護律師團主張「剴剴」遺體相關照片，都屬「刺激性證據」，若開庭使用，應全須降低飽和度。「剴剴」外婆委任律師表示，「剴剴」傷勢外觀、解剖切片等照片，未達刺激性程度，若降低太多畫面飽和度，恐影響國民法官辨識。法官諭知評議後決定哪些照片屬於「刺激性證據」、僅限於在電腦螢幕呈現、不准投影於法庭大螢幕。法官強調本案是兒少權益案件，「我們會保護被害人，即使他已經不在」。最後法官於庭訊敲定日後審理所需的多數證據，並從素人國民法官名冊隨機抽選300人，先寄信通知其中180人徵詢受任意願。劉氏姊妹先被帶上囚車還押，妹妹劉若琳戴上帽子，頭臉完全遮蔽，在法警同下走上囚車，緊接在後離開的劉彩萱，則是小跑步，衝上囚車，想躲避媒體拍攝。當囚車緩緩駛離國民法庭大門時自發集結的民眾高舉自製布條「一生難忘剴剴魂，齊心關注不能沉」，在法庭外抗議並對著劉姓姊妹的囚車高喊「下地獄」，表達不滿「剴剴」遭凌虐致死的憤怒情緒。