我是廣告 請繼續往下閱讀

歷經長達7個月偵辦的京華城容積弊案以及政治獻金假帳案，在外界不斷眾說紛紜以及猜測之下，台北地檢署今（26）日終於偵查終結，對民眾黨主席柯文哲等11人提起公訴。北檢上午10點將召開記者會，說明柯文哲被起訴的理由及可能面臨的罪責。柯文哲自2024年9月5日羈押至今（26）日，已113天；從今年5月開始，台北地檢署檢官經過長達7個月的偵查，終於偵查終結，柯文哲被依違背職務收賄、侵占政治獻金公益款、圖利及背信4大罪起訴，最重恐求處無期徒刑。據悉，早在11月北檢已形成有罪心證，且已著手撰寫起訴書，並依不同犯罪事實區塊，由3位檢察官分工撰寫，一邊敘述事實、理由與法條，另一邊約談證人與被告，持續堆砌、發展及延伸，數萬字的起訴書，於起訴前一周才終於定稿，送交北檢檢察長王俊力核閱，基於檢察一體原則，再送主責貪瀆案件的最高檢察署督導，由檢察總長邢泰釗確認。全案被告的重罪罪名除貪污治罪條例的違背職務收賄罪，本刑10年以上、最重可處無期徒刑，以及本刑5年起跳的圖利罪，還有洗錢防制法的洗錢罪。洗錢贓款金額若超過一億元，且行為時間點在8月2日新法上路後，刑度最重可處到10年、併科一億元罰金；若在新法施行前，最重可處7年徒刑。另外基隆市長謝國樑等「隱藏」金主所捐獻的政治獻金，也疑似未入「柯盈配」競選總部的政治獻金帳戶，金額預估400萬元起跳，北檢認定柯文哲有侵占公益款項之嫌，將依《刑法》第336條公益侵占罪起訴相關被告，最重可處7年徒刑；另涉背信等罪，最重可處5年徒刑。