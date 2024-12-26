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今年5月，國民黨籍台北市議員鍾小平等人，陸續到台北地檢署告發柯文哲等人，涉圖利京華城容積、政治獻金假帳等案，台北地檢署始著手偵辦京華城案，並將柯文哲列為被告，更以證人身分傳喚超過20名北市府官員，兩起案件傳喚超過百名相關人員。8月起，檢方加快辦案進度，陸續以被告身分，傳喚台北市副市長彭振聲，並以證人身分，全面約談當時涉及都市計畫審議委員會委員共14人；直至8月底，台北地檢署搜索威京集團，台北市議員應曉薇、沈慶京遭羈押禁見；後續再大規模搜索柯文哲住家、前台北市副市長彭振聲住家、柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部等，震驚全台。今年5月，台北地檢署始受理分案調查，檢方將柯文哲列為京華城案被告。8月28日，台北市議員應曉薇、沈慶京等人分別遭羈押禁見。8月30日，檢廉搜索柯文哲住處、辦公室、民眾黨中央黨部等，柯文哲前往廉政署接受訊問。8月31日，柯文哲不願配合夜間偵訊，欲逕自離開偵查庭，遭當庭逮捕，柯文哲不服，聲請提審，台北地院認定逮捕程序合法，駁回聲請，北檢向法院聲請羈押禁見柯文哲。9月2日，台北地方法院裁定，柯文哲無保請回。9月3日，北檢不服，補強證據提出抗告，請求台北高等法院撤銷原裁定。9月4日，北檢抗告成功，台灣高等法院撤回原裁定，發回北院更裁。9月5日，下午2時，台北地方法院召開第二次羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見；柯文哲於下午5時50分雙手上銬，步上囚車，送往台北看守所。9月28日，柯文哲前辦公室主任李文宗，以及前北市兵役局長、威京集團旗下鼎越開發前董事長朱亞虎遭羈押禁見。10月25日，檢方對柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝，並註銷其護照。11月1日，柯文哲羈押期限將至，台北地方法院裁定柯文哲，自11月5日起延長羈押兩個月，禁止接見通信。11月13日，柯文哲提訊時剃光頭現身，引發高度討論。11月22日，前北市府兵役局長朱亞虎坦認行賄、完全認罪，以200萬元具保停止羈押。12月20日，台北地方法院裁准柯文哲透過律師遞狀聲請，將黨主席辭職聲明交付予民眾黨祕書長周榆修。京華城案情如滾雪球，越滾越大，也延燒更多人，除了柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民，及前柯文哲辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎，共7人，全都遭羈押禁見。後續偵辦過程中，吳順民則完全供出犯罪過程，以500萬元交保；朱亞虎也於11月22日偵訊時，完全認罪，北院裁定200萬元交保；而應曉薇、沈慶京、彭振聲、李文宗、柯文哲等5人，皆被裁定延押兩個月，目前仍在看守所中。