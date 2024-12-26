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民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率及政治獻金兩大案，今（26）日台北地檢署偵結起訴，共有11人分別被依圖利、貪污、洗錢等罪起訴，而柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占等罪，共求刑28年6月，其中檢方查出柯文哲侵占政治獻金共6834萬6790元。起訴書指出，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，包括將基隆市副市長邱佩琳，轉交基隆市長謝國樑母親林曼麗，所捐贈給民眾黨政治獻金200萬元。而當時檢廉偵辦京華城案，為釐清民眾黨主席柯文哲的政治獻金等細節，也從其住處查扣的隨身碟中，發現有記載「1500沈慶京」、「300陳盈助」等，更提到基隆市長謝國樑「200」，懷疑為捐款政治獻金新台幣200萬元，謝國樑10月24日也已以證人身分被約談。根據柯文哲起訴新聞稿，檢方認定柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，柯文哲身為民眾黨黨主席，竟將邱佩琳轉交「謝國樑之母親林曼麗」捐贈予民眾黨之政治獻金各200萬元，侵占入己，未存入民眾黨政治獻金專戶，合計侵占 600萬元，符合之前外界盛傳，「謝國樑200」就是謝國樑家屬捐贈200萬政治獻金給柯文哲，不謀而合。