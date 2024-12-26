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▲台北地院審理柯文哲涉貪案，台北地院26日下午進行承審法官公開抽籤，台北地院刑事金融庭長吳承學抽到衛股，法官許芳瑜中籤受命承審。（圖／記者徐敏娟攝）

▲台北地院下午公開抽籤柯文哲案的承審法官，由衛股法官許芳瑜中籤，隨該案移送的卷宗多達148宗，擺滿整桌，非常驚人。（圖／記者徐敏娟攝）

北檢偵辦京華城容積率案、政治獻金案於今（26）日偵結，民眾黨主席柯文哲被依收賄、圖利及貪污、背信等4大罪，求刑28年半。台北地院也於今下午2時公開抽籤分案，由「衛股」法官許芳瑜中籤受命承審，與審判長江俊彥、陪席楊世賢共組合議庭。北院重金庭審理案號包括「金訴」與「金重訴」，關鍵在於不法金額有無超過一億元，若不法所得低於1億元，則分至「金訴」，若超過1億元就分案「金重訴」。由於柯文哲案涉及洗錢與公益侵占金額，均未達1億元，因此以「金訴」分案，並從8名法官中公開抽籤。此次抽籤分案由台北地院重大金融犯罪專庭庭長吳承學，進行抽籤說明，他指出本案是貪污、洗錢的案件，所以由金融庭審理，但因金額均未達1億元，因此決定不是「金重訴」，而是「金訴」分案，最後是由曾經審理過im.B吸金詐騙案的「衛股」法官許芳瑜中籤，審判長江俊彥，陪席法官楊世賢。據悉，許芳瑜法官為司訓所52期結業，過去曾負責審理「花蓮縣富里鄉鄉長賄選案」、「百萬環球資產公司吸金案」、「前兆豐金控董事長接受客戶招待案」，以及去年9月的im.B吸金詐騙案，審理過許多知名金融案；而審判長江俊彥，39期司訓所結業，曾審理過潤寅詐貸案、勞動基金炒股案以及白狼案；陪席法官楊世賢，則是55期司訓所結業，曾於北院審理國安私菸案時擔任授命法官。承審法官人選出爐，預計稍晚將先就柯等5人，是否續押或予以交保先開庭審理，台北地院表示，因北檢隨人移送的卷證數量不少，多達148宗，尚待合議庭、辯護人閱卷後，才會決定移審庭開庭時間。