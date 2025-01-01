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▲劉青雲（左起）、熊諾頤、蘇文濤和谷祖琳在《爸爸》飾演一家人，因為兒子殺了母親與妹妹，造成父親的痛苦，情節根據真實案件改編。（圖／甲上娛樂提供）

▲役所廣司（右）和內野聖陽在《八犬傳》飾演時常鬥嘴的好友，飆戲相當精彩。（圖／原創娛樂提供）

▲《狂人法則》呈現川普年輕時的發跡過程，賽巴斯汀史丹（右）扮演川普，演技頗受稱讚。（圖／采昌提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅在《巴布狄倫：搖滾詩人》扮演樂壇的傳奇人物巴布狄倫。（圖／探照燈影業提供）

▲《柏靈頓：熊熊去秘魯》再度由超可愛的小熊為主角，描述牠為了拜訪姑姑，意外展開新的冒險。（圖／索尼提供）

▲1月熱門電影。（圖／NOWnews製表)

2025年正式展開，《NOWnews今日新聞》精選本月分最值得注意的各國大片，讓您搶先欣賞。《爸爸》改編真實刑案，金馬影帝劉青雲演技讓觀眾嘆服；坎城影帝役所廣司在《八犬傳》中，還原《南總里見八犬傳》原作者瀧澤馬琴的成書過程；「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹在《狂人法則》扮演年輕時代的川普，將其瘋狂神態演到連本尊據稱都覺得刺眼；「甜茶」提摩西夏勒梅在《巴布狄倫：搖滾詩人》則飾演樂壇傳奇巴布狄倫，被看好入圍奧斯卡影帝；安東尼奧班德拉斯加入英國最著名的「柏靈頓熊」電影版最新續篇《柏靈頓：熊熊去秘魯》，風格維持前兩集的逗趣、溫馨；韓國大帥哥玄彬則在《哈爾濱》演出歷史名人安重根，造型也比演偶像劇時更Man。在香港締造票房佳績、觀眾口碑也頗出色的《爸爸》，1月3日全台上映。片子改編自真實刑案，講述平凡的一家四口，因為兒子思覺失調，殺害母親與妹妹，父親遭逢巨變，面對至愛的親人變成仇人，又不能對兒子完全放棄，必須相信他能夠康復、回家團圓。劉青雲的演技向來突出，在《爸爸》中又更臻化境，導演翁子光早在多年前已將劇本完成，等待多時才能將之搬上銀幕，立刻敲定由劉青雲主演，除了他之外扮演妻兒的谷祖琳、蘇文濤、熊諾頤也都有不俗的表演。日本經典名著《南總里見八犬傳》不只流傳了180年，也被拍成多種不同的影視版本，台灣觀眾最熟悉藥師丸博子與真田廣之主演的《新里見八犬傳》，對於八犬士的由來與曲折的會面過程都有印象，卻很少人熟悉作者瀧澤馬琴創作的過程，其實他寫到後期已經雙目失明，是媳婦聽他口述、抄寫才得以將全書完成。役所廣司扮演瀧澤馬琴，家有脾氣火爆的妻子，兒子體弱多病，創作的空檔只有著名的畫家朋友葛飾北齋常跟他鬥嘴，多少能排遣不滿的情緒。全片一半的篇幅呈現《八犬傳》成書過程，另一半則是書中內容的精華呈現，虛實交錯，角度獨特，將於1月10日全台上映。即將再度成為白宮主人、開始第二任美國總統任期的川普，早在把持政權前已經是著名的房地產大亨，不僅在紐約有自己的大樓，也在影視節目客串亮相，從年輕到老都未曾改變的則是狂妄自大的個性，但他偏偏能闖出一番事業，讓人雖不滿卻不能不佩服。《狂人法則》呈現他年輕時的崛起過程，導演把他比擬為「科學怪人」，賽巴斯汀史丹也展現精湛演技，表現贏得讚賞，還入圍金球獎影帝，卻盛傳讓川普本尊很不滿，全台1月10日上映。樂壇傳奇人物巴布狄倫，在各個世代的文青心目中有崇高地位，其著名歌曲〈Blowin' in the Wind〉等都被視為民權、反戰的聖歌，甚至因為這些歌詞的影響破天荒拿下諾貝爾文學獎。新生代的文青偶像「甜茶」提摩西夏勒梅，在《巴布狄倫：搖滾詩人》中要把粉絲無數的巴布狄倫演得活靈活現，需要加倍賣力的揣摩，歐美影評人普遍給予好評，也讓他入圍了金球獎影帝，被視為打進奧斯卡最佳男主角提名名單的強力人選，全台1月24日上映。英國著名的柏靈頓熊，除了有一系列童書外，還有絨毛娃娃等不同的產品，都讓粉絲直呼：「太可愛了！」電影片集中的小熊主角更是讓觀眾恨不得能跳進大銀幕好好「抱緊處理」，這一次牠回到自己的家鄉秘魯，因為要探訪已退休的露西姑姑，卻沒想到讓牠和收留牠的布朗一家人再次捲入冒險中。《柏靈頓：熊熊去秘魯》離開了前兩集的倫敦，這次主場景是南美洲的雨林和深山，給觀眾不一樣的視覺享受，溫馨、逗趣的氣氛仍然保留，堪稱春節期間最適合闔家觀賞的娛樂，全台1月25日上映。因為一系列韓劇成為觀眾心目中俊帥偶像的玄彬，在新片《哈爾濱》改換造型，留長頭髮與鬍子，扮演韓國獨立運動家安重根，和同志密謀在哈爾濱火車站行刺曾任日本首相、也是日本首任朝鮮統監府統監的伊藤博文。安重根雖在日本被視為恐怖分子，卻在韓國被視為民族英雄，為了重現壯烈史實，除了玄彬領銜外，朴正民、趙宇鎮、李棟旭、鄭雨盛等都在片中亮相，不管戲分多寡，都有動人演出，稱得上今年度南韓影壇最受矚目的歷史大片，全台1月29日上映。