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俄羅斯自從2022年開始與烏克蘭的戰事後，陸續遭到西方國家制裁，包含金融；然而，俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）25日表示，俄國企業已開始在國際支付中，使用比特幣（Bitcoin）和其它數位貨幣，以抵抗西方制裁。根據《路透社》報導，希魯阿諾夫聲稱，俄國當局修法允許使用這類貨幣，並在今年准許於對外貿易時使用，已採取措施使加密貨幣挖礦合法化：「作為實驗制度的一部分，可以使用我們在俄羅斯（外貿交易中）開採的比特幣」，認為數位貨幣國際支付是未來趨勢：「此類交易已經發生，我們認為它們應該進一步擴大和發展。我相信這將在明年發生。」報導提到，由於西方制裁，俄羅斯與其主要合作夥伴，如中國、土耳其的貿易關係也變得複雜，當地銀行對於與俄國交易一事「極為謹慎」，以避免西方監管機構的審查。另外值得注意的是，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月稍早亦曾表示，現任美國政府將美元用於「政治目的」，從而削弱美元作為儲備貨幣的作用，迫使許多國家轉向替代資產，並以比特幣作為此類資產的例證之一，聲稱世上沒有人可以監管比特幣。報導指出，蒲亭的言論顯示，俄羅斯當局確實支持更廣泛使用加密貨幣，而俄國也是比特幣開採領域的全球領導者之一。