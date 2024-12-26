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美國總統拜登(Joe Biden)和即將上任的準總統川普(Donald Trump)，25日發布了截然不同的耶誕訊息，川普並強調最近有關奪取巴拿馬運河(Panama Canal)、購買格陵蘭島(Greenland)和吞併加拿大的言論。在拜登發布一則有關「仁慈與同情心」的簡短傳統季節訊息之際，川普則是一整天狂發30幾則貼文，而且這些耶誕訊息直接針對「激進的左派瘋子」和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)，稱他的「公民稅賦過重」。這位總統當選人寫著「總是試圖阻礙我們的法院體系和我們選舉的激進左派瘋子們，耶誕快樂」。川普耶誕節這天在他的真實社群(Truth Social)，對他認為自己遭受的政治迫害狂發貼文，這和拜登「向所有美國人」表達的佳節祝福形成鮮明對比。這位共和黨人在全美政治兩極化與分裂加劇的情況下，在11月的大選中贏得勝利將重返白宮，而在他的耶誕貼文中也有這種傾向。川普發布了一張自稱為「年度愛國者」的照片，以及另一張嘲笑民主黨籍前總統歐巴馬(Barack Obama)的照片。其他的貼文內容還包括讚揚了他的內閣人選、他購買格陵蘭島的願望、以及他對美國船隻通過巴拿馬運河支付費用的抱怨。這位準總統並再度稱杜魯道為加拿大「州長」，表示如果加拿大成為「我們的第51個州，他們的稅收將減少超過60%」，而且「他們的企業規模將立刻倍增」。川普並加強力道威脅要求由美國來控制巴拿馬運河，抱怨中國對這條航道具有「非法」影響力，表示華盛頓「投入了數十億美元資金來修復」，但卻沒有任何發言權。更多中央廣播電臺新聞