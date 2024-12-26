低溫6度準備來襲了！今年入冬最強冷空氣南下，氣象專家吳德榮今（26）日表示，週六至下週一入冬首波強烈大陸冷氣團南下，部分平地最低氣溫將降至6度，有機會創下入冬以來最低溫的紀錄，民眾外出一定要記得注意保暖，尤其是年長者、有心血管疾病患者更要注意才行！
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今天鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，北台稍轉涼，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼；週五北部、東半部仍有局部短暫雨，鋒後冷空氣南下，氣溫漸降，北台越晚越冷。
中央氣象署也提到，今天東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區也有零星短暫雨，其他地區有局部短暫雨；週五冷氣團或強烈冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，各地都有降雨發生的機率，雲多有局部短暫雨。
入冬最強冷空氣來襲！部分地區最低溫可能下探6度
吳德榮提醒，週六至下週一以來首波強烈大陸冷氣團（台北觀測站≦12度）南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄，屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者、有心血管疾病患者更要注意保暖以保健康。
吳德榮說，跨年以及元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響，東半部水氣稍增，偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區略受干擾；氣溫略回升，早晚溫度仍偏低，戶外活動要注意保暖。
氣象署則表示，這波冷氣團最冷時間落在週六晚間至週日清晨，中部以北及宜蘭、花蓮低溫11至12度，南部及東南部12至14度，下週一白天冷氣團會開始減弱，稍微回溫，下週二跨年夜又有一波東北季風，但強度沒有周末來的強，各地溫度普遍15至16度。至於降雪機率，週五至週六清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。
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中央氣象署也提到，今天東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區也有零星短暫雨，其他地區有局部短暫雨；週五冷氣團或強烈冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，各地都有降雨發生的機率，雲多有局部短暫雨。
入冬最強冷空氣來襲！部分地區最低溫可能下探6度
吳德榮提醒，週六至下週一以來首波強烈大陸冷氣團（台北觀測站≦12度）南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄，屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者、有心血管疾病患者更要注意保暖以保健康。
吳德榮說，跨年以及元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響，東半部水氣稍增，偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區略受干擾；氣溫略回升，早晚溫度仍偏低，戶外活動要注意保暖。
氣象署則表示，這波冷氣團最冷時間落在週六晚間至週日清晨，中部以北及宜蘭、花蓮低溫11至12度，南部及東南部12至14度，下週一白天冷氣團會開始減弱，稍微回溫，下週二跨年夜又有一波東北季風，但強度沒有周末來的強，各地溫度普遍15至16度。至於降雪機率，週五至週六清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。