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▲今天東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，接著明天冷氣團就開始南下，全台都有降雨機率。（圖／記者陳明安攝）

▲週五開始冷氣團來襲，週六至週日是這波冷氣團影響最劇烈的時候，中部以北、東部低溫降至11度，部分地區甚至會出現6度低溫。（圖/中央氣象署）

低溫6度準備來襲了！今年入冬最強冷空氣南下，，民眾外出一定要記得注意保暖，尤其是年長者、有心血管疾病患者更要注意才行！吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，中央氣象署也提到，；週五冷氣團或強烈冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，各地都有降雨發生的機率，雲多有局部短暫雨。吳德榮提醒，，屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者、有心血管疾病患者更要注意保暖以保健康。吳德榮說，，部分地區略受干擾；氣溫略回升，早晚溫度仍偏低，戶外活動要注意保暖。氣象署則表示，，下週二跨年夜又有一波東北季風，但強度沒有周末來的強，各地溫度普遍15至16度。