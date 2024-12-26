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美國候任總統川普（Donald Trump）近日針對加拿大、丹麥屬地格陵蘭、巴拿馬運河等等，均發表挑釁言論，不只嗆要加國去當美國的第51州，還揚言要買下格陵蘭、巴拿馬運河，引發對方反彈，強調主權問題不容談判，絕對不賣。川普次子艾瑞克（Eric Trump）24日又在社交媒體「X」上分享了一張梗圖，顯示川普看著一張購物軟體清單，正是加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河。綜合外媒報導，艾瑞克的這張梗圖，顯示川普饒富興致、正看著手機購物軟體，似乎正在思考該購買哪項商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河，艾瑞克並在文中打下：「我們回來了！」當然，該圖純屬惡搞，但依然引起「被購買國」不滿，加拿大卡爾頓大學（Carleton University）的教授艾廷格（Aaron Ettinger）直言，加拿大政府沒有理會川普，而是將注意力集中在關稅這一真正的威脅上﹐是正確的做法﹕「這貼文只是在嘲弄而已，是不成熟的挑釁行為....我們了解他的套路，他嘲笑、貶低、譏諷其他國家，只是因為他認為他有能力這樣做。」艾廷格分析，川普可能透過不斷發布與加拿大有關的內容，藉此娛樂自己的支持者，根本無關真正的吞併；不過，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）目前在加國政壇陷入困境，在國會也缺乏領導力，這種時候又面臨川普的冷嘲熱諷，無疑是雪上加霜。