「永遠的聶小倩」、傳奇巨星王祖賢20年前拍完唯一一部大陸片《美麗上海》後宣布息影，之後旅居加拿大潛心修佛，經常被民眾偶遇，皈依法門的她法號「行覺」，勤於參加法會，逢年過節或心血來潮才使用社群媒體問候影迷。昨（25）日聖誕節，王祖賢更新粉專，捎來問候，並附上一張全素顏的自拍近照，有影迷看過後表示，認不太出來是女神本尊。
時隔半年，王祖賢發布新貼文，她向外界拜早年，「聖誕節快樂and新年吉祥，祝福大家健康如意，心想事成。」附上的照片，王祖賢穿一件草綠色上衣，在客廳沙發上撩撥一頭烏黑秀髮，疑似沒有化妝的她，自在面對鏡頭，可見零修圖的原始相片中，王祖賢臉部的肌膚平滑無瑕疵，晶瑩剔透，難以想像下個月將滿58歲。
雖然近貌極為凍齡，但王祖賢原本精緻、慧黠的五官輪廓，看似有些微變化，引發影迷兩極評價，「頭髮好美，髮量多又順滑」、「女神的頭髮真是讓人羨慕，保養得宜啊」、「她這種，是拉皮了嗎」、「變形了」、「歲月從不敗美人，祖賢姐姐風采依舊！」
唯一官方帳號才是本尊 王祖賢去年罕見發聲
王祖賢是大陸社交平台百度貼吧的愛用者，去年底親自幫該公司錄製20週年祝賀短片，她一頭豐沛又黑亮的長髮垂肩，穿一件鐵灰色毛披風，以吳儂軟語說道：「百度貼吧，祝福你們20週年生日快樂！」由於外界已經近20年沒再聽見女神的聲音，粉絲形容：「會動的王祖賢」、「捉到活的老王啦」！
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雖然近貌極為凍齡，但王祖賢原本精緻、慧黠的五官輪廓，看似有些微變化，引發影迷兩極評價，「頭髮好美，髮量多又順滑」、「女神的頭髮真是讓人羨慕，保養得宜啊」、「她這種，是拉皮了嗎」、「變形了」、「歲月從不敗美人，祖賢姐姐風采依舊！」
唯一官方帳號才是本尊 王祖賢去年罕見發聲
王祖賢是大陸社交平台百度貼吧的愛用者，去年底親自幫該公司錄製20週年祝賀短片，她一頭豐沛又黑亮的長髮垂肩，穿一件鐵灰色毛披風，以吳儂軟語說道：「百度貼吧，祝福你們20週年生日快樂！」由於外界已經近20年沒再聽見女神的聲音，粉絲形容：「會動的王祖賢」、「捉到活的老王啦」！