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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案以及政治獻金案，檢方預計於今（26）日起訴柯文哲等11人，台北地檢署將於今日上午10點召開記者會。據悉，由於柯文哲不認罪，檢方將對他具體求處違背職務收賄罪法定10年起跳的高度刑。檢廉偵查柯文哲所涉及的京華城案及政治獻金案，經過數月偵查，預計於今日對柯等11名被告提起公訴，同步移審在押的5名人犯。先前傳出起訴書內容高達300頁，據悉內容將含括京華城及政治獻金2大塊犯罪事實；由於柯文哲不認罪，起訴書以大篇幅論告柯的罪行，檢方將對他具體求處10年起跳的重刑。至於先前也曾被以證人身份約談的柯文哲妻子陳佩琪以及民眾黨立委黃珊珊，由於查無陳佩琪及黃珊珊犯罪證據，因此2人一起全身而退。因國民黨台北市議員應曉薇4個月的羈押期限將於12月28日屆滿，北檢必須趕在週五前將此案偵結。根據《自由時報》報導，北檢於上週完成起訴書，為力求正確無誤，經過多次開會、反覆比對相關卷證，於25日正式定稿。