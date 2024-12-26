高鐵內行買法省超多錢！再過一個月就要迎來2025年春節連續假期，今（26）日凌晨台鐵以及高鐵都開放民眾購買車票，結果時間一到，不少民眾上網回報高鐵APP系統大當機，而台鐵則是較多人快速搶到，顯見高鐵近幾年搭乘人數有感提升。然而你也是高鐵搶票一員嗎？就有網友分享自己從來沒有搶過高鐵票，只要是北部要返鄉從「起點車站」買自由座就能輕鬆上車，還能省超多錢。
有網友在PTT貼文指出「2025春節高鐵大家有順利搶到票嗎？我用手機APP系統整個卡到不行....幸好北部朋友說電腦網頁比較好搶，最後終於順利搶到，感覺高鐵票一年比一年還難買，是不是搭乘的人真的變多？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的有感，以前大節日訂高鐵超好買的」、「APP一直轉圈圈，也是用電腦買到+1」、「高鐵用網頁訂比較好搶，APP真的太多人用」；另外也有北部人表示「我都沒在搶，去南港車站搭車買自由座輕鬆上車」、「南港車站春節唯一解，完全不需要搶一定有座位」、「已經N年都從南港直接自由座上車，省錢又有座位。」
雙北人沒搶到高鐵票別緊張！「南港車站」自由座鐵定有座位
網友所提到的可從「南港車站」購買自由座上車的原因在於，高鐵在北部一共有三個上車地點，分別是「南港車站」、「台北車站」以及「板橋車站」，由於「南港車站」是高鐵南下的「起始站」，因此每輛車在發車之前，高鐵自由座全部都會是空的，以最低每班高鐵至少三節車廂自由座來看，每一班從南港車站發車的高鐵至少就有240個以上的自由座。
加上像是這種大節日農曆春節、中秋節等，高鐵也都會有加開班次，班次之間等待時間並不會太長，且高鐵在2023年起就已經改制，不會每班自由座只有10至12車廂，有些班次甚至8至12節都是自由座，在南港車站上車座位數甚至還更多，雙北人就算沒搶到對號車票，搭捷運到南港車站買自由座就能輕鬆上車返鄉。
南港車站自由座超省錢！實際搭乘人潮公開
《NOWnews》記者自從今年知道這個方法之後，農曆春節、大型國定假日也都免去搶票困擾，到南港車站購買自由座並且迅速上車，像是今年春節除夕當天下午2點左右，在南港搭車的乘客其實沒有想像中多，發車後看車廂內乘客大約只坐1/2，後來推薦給住在市中心、每次在台北車站都沒自由座坐的北漂族朋友，大家實測之後也大讚真的相當實用。
以記者從南港車站搭到台南的票價來看，對號座的票價要1390元，不過如果買自由座的話只要1345元，雖然搭捷運可能還要花20元，但也還是有25元的價差，且換到從台北搭到台南的座位，怎麼看都非常划算！如果你也是每年都要在大節日搶高鐵票，且住在雙北的北漂族，下回不妨試看看這個方法，不僅省錢還有座位，不用一路站回家鄉啦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的有感，以前大節日訂高鐵超好買的」、「APP一直轉圈圈，也是用電腦買到+1」、「高鐵用網頁訂比較好搶，APP真的太多人用」；另外也有北部人表示「我都沒在搶，去南港車站搭車買自由座輕鬆上車」、「南港車站春節唯一解，完全不需要搶一定有座位」、「已經N年都從南港直接自由座上車，省錢又有座位。」
雙北人沒搶到高鐵票別緊張！「南港車站」自由座鐵定有座位
網友所提到的可從「南港車站」購買自由座上車的原因在於，高鐵在北部一共有三個上車地點，分別是「南港車站」、「台北車站」以及「板橋車站」，由於「南港車站」是高鐵南下的「起始站」，因此每輛車在發車之前，高鐵自由座全部都會是空的，以最低每班高鐵至少三節車廂自由座來看，每一班從南港車站發車的高鐵至少就有240個以上的自由座。
加上像是這種大節日農曆春節、中秋節等，高鐵也都會有加開班次，班次之間等待時間並不會太長，且高鐵在2023年起就已經改制，不會每班自由座只有10至12車廂，有些班次甚至8至12節都是自由座，在南港車站上車座位數甚至還更多，雙北人就算沒搶到對號車票，搭捷運到南港車站買自由座就能輕鬆上車返鄉。
南港車站自由座超省錢！實際搭乘人潮公開
《NOWnews》記者自從今年知道這個方法之後，農曆春節、大型國定假日也都免去搶票困擾，到南港車站購買自由座並且迅速上車，像是今年春節除夕當天下午2點左右，在南港搭車的乘客其實沒有想像中多，發車後看車廂內乘客大約只坐1/2，後來推薦給住在市中心、每次在台北車站都沒自由座坐的北漂族朋友，大家實測之後也大讚真的相當實用。
以記者從南港車站搭到台南的票價來看，對號座的票價要1390元，不過如果買自由座的話只要1345元，雖然搭捷運可能還要花20元，但也還是有25元的價差，且換到從台北搭到台南的座位，怎麼看都非常划算！如果你也是每年都要在大節日搶高鐵票，且住在雙北的北漂族，下回不妨試看看這個方法，不僅省錢還有座位，不用一路站回家鄉啦！