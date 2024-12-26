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▲高鐵因為快速的緣故，成為不少人南北往來的返鄉工具，今（26）日開放民眾春節車票訂購，結果不少人用APP都超卡。（圖／NOWnews資料照)

▲雙北人如果搶不到春節高鐵票，可以搭捷運到南港車站購買自由座搭乘，因為南港車站是南下起始站，發車時自由座全空可以容納非常多乘客。（圖/Google評價）

▲南港車站高鐵因為是南下起始站，記者今年包括春節、中秋節都實測沒搶票搭車成功，不僅票價更便宜且一定有座位可以搭乘。（圖／記者許若茵攝）

高鐵內行買法省超多錢！再過一個月就要迎來2025年春節連續假期，今（26）日凌晨台鐵以及高鐵都開放民眾購買車票，結果時間一到，不少民眾上網回報高鐵APP系統大當機，而台鐵則是較多人快速搶到，顯見高鐵近幾年搭乘人數有感提升。然而你也是高鐵搶票一員嗎？有網友在PTT貼文指出「2025春節高鐵大家有順利搶到票嗎？我用手機APP系統整個卡到不行....貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「高鐵用網頁訂比較好搶，APP真的太多人用」；另外也有北部人表示網友所提到的可從「南港車站」購買自由座上車的原因在於，高鐵在北部一共有三個上車地點，分別是「南港車站」、「台北車站」以及「板橋車站」，加上像是這種大節日農曆春節、中秋節等，高鐵也都會有加開班次，班次之間等待時間並不會太長，《NOWnews》記者自從今年知道這個方法之後，農曆春節、大型國定假日也都免去搶票困擾，到南港車站購買自由座並且迅速上車，如果你也是每年都要在大節日搶高鐵票，且住在雙北的北漂族，下回不妨試看看這個方法，不僅省錢還有座位，不用一路站回家鄉啦！