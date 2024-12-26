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美國準總統川普（Donald Trump）還未正式上任，就已在全球掀起波瀾，近日更放話要拿回巴拿馬運河、買下丹麥的海外領地格陵蘭島，馬上遭到所屬國嚴正拒絕，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）回嗆，運河主權會一直屬於巴拿馬，而在巴國境內，也湧現不滿民眾針對此事的抗議潮。巴拿馬示威者當地時間24日，在美國大使館外聚集，高呼：「川普，放過運河」、「入侵的外國佬滾蛋」等口號，還有人焚燒美國國旗，以及印有川普照片的海報。巴拿馬當局出動多名警員到場維持秩序，示威領袖強調，運河是巴拿馬的主權領土，但現在川普及其帝國，卻妄想要奪取屬於巴拿馬的土地。無獨有偶，丹麥政府也在近日宣布，提高格陵蘭防衛經費，達到至少15億美元（約新台幣490億）。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）指出，新撥款將用來擴編格陵蘭首府努克的北極指揮部，以及升級當地機場，供F-35戰機升降，並承認丹麥多年來在北極投資不足，正計劃加強部署。