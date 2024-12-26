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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案以及政治獻金案，至今已羈押113天，檢方預計於今（26）日起訴柯文哲等11人，由於柯文哲不認罪，檢方將對他具體求處違背職務收賄罪法定10年起跳的高度刑。而北院接押庭若沒有限制旁聽，將會是柯文哲時隔四個月再度對外發聲。檢廉偵查柯文哲所涉及的京華城案及政治獻金案，經過數月偵查，預計於今日對柯等11名被告提起公訴，同步移審在押的5名人犯。先前傳出起訴書內容高達300頁，據悉內容將含括京華城及政治獻金2大塊犯罪事實；由於柯文哲不認罪，起訴書以大篇幅論告柯的罪行，檢方將對他具體求處10年起跳的重刑。稍早台北地檢署發出採訪通知，預計今日上午10時舉行案件偵查終結記者會。一般接押庭民眾可以到場聽庭，不過法官可決定是否開旁聽或限制旁聽抄寫方式；若法官沒有限制，將是柯文哲時隔四個月再度對外發聲，而柯文哲妻子陳佩琪也有望見到丈夫一面；根據《三立新聞網》報導，北檢已著手安排，若聽人數過多，將採視訊方式延伸開放。