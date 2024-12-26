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美國股市昨（25）日適逢耶誕節休市一日，少了外部影響，台北股市今（26）日開盤上漲55.95點、來到23276.08點。大盤開高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到256.58點，站上年線關卡。今日開盤量大強勢個股：聯一光、海悅、今國光、環泥、AES-KY；開盤量大弱勢個股：氣立、華晶科、凌陽、和椿、上銀。權值股全數走高，台積電開盤上漲5元、來到1090元；鴻海開盤上漲1元、來187.5到元；聯發科開盤上漲10元、來到1420元。美國股市在平安夜（24日）提早收盤，四大指數持續走高，迎來耶誕行情，道瓊指數上漲390.08點或0.91%，收43297.03點，那斯達克指數上漲266.24點或1.35%，收20031.13點，標普500指數上漲65.97點或1.1%，收6040.04點，費半指數上漲54.81點或1.07%，收5173.56點。科技五大天王全數收紅，Meta上漲1.32%，蘋果上漲1.15%，Alphabet上漲0.76%，微軟上漲0.94%，亞馬遜上漲1.77%。半導體股普遍走高，博通上漲3.15%，高通上漲0.71%，應用材料上漲0.54%，德儀上漲1.21%，AMD上漲1.36%，輝達上漲0.39%，美光下跌0.49%。台股ADR多數走高，台積電ADR下跌0.5%，日月光ADR上漲1.64%，聯電ADR上漲1.34%，中華電信ADR上漲0.53%。