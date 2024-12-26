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台北地檢署偵辦台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，今（26）日上午10點將開記者會，說明偵查結果。據了解，檢方將依最重可處無期徒刑的違背職務收賄等罪起訴柯文哲，並向法院求處重刑。不過有「翟神」封號的台北市政府前市政顧問翟本喬問ChatGPT，得到答案竟是柯文哲無罪。翟本喬在臉書秀圖，他問了ChatGPT，「請問北檢對柯文哲的起訴書會寫什麼？」結果答案竟是，「無罪、不起訴」。這樣的答案讓網友笑翻，網友酸，「問錯問題了，請問民進黨的北檢對柯文哲的起訴書會寫什麼？」「這個AI已經是中共同路人了」，「我想chatGPT不懂台灣」。翟本喬說，很多人會覺得，以北檢和北院花了這麼多心力追殺，不惜做出許多讓法律界人士質疑的行為，賭上自己的法律專業和倫理，最後怎麼可能放棄？不過大部分的人都看得出來是搞笑的，因為太不像了。真正不起訴當然不會在「起訴書」上這樣寫，而是會有一份「不起訴處分書」。但重點就是 ChatGPT 「很聽話」。可以叫它做專業回答，它就會做專業回答。