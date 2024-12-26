我是廣告 請繼續往下閱讀

聖誕大戰馬刺出戰尼克，馬刺法國狀元「斑馬」Victor Wembanyama狂砍42分18籃板，還有4阻攻，無奈最後關頭讓尼克Mikal Bridges連續得手也拿下41分，馬刺以114：117敗給地主尼克。Wembanyama聖誕大戰初登場則寫下多項紀錄。馬刺和尼克今天拉鋸到最後才分出勝負，尤其決勝節Wembanyama和Bridges互轟戲碼相當精彩，只是尼克靠著團隊屢屢砍進三分球，重新要回領先，最後2分鐘，Bridges連拿4分，馬刺卻進攻當機，倒數41.7秒Chris Paul回敬三分球，但最終無力回天以3分之差吞敗。20歲的Wembanyama今天轟下42分18籃板4助攻4阻攻，成為史上第3位聖誕大戰首秀中，繳出至少40分以上的球員，僅次Wilt Chamberlain和Tracy McGrady，此外，也是史上首位至少拿下40分15籃板4封阻5顆三分球的球員，以及連續21場至少1顆三分球、1阻攻，並列自1983-84賽季以來的最長紀錄。而尼克Bridges轟下41分，締造隊史在聖誕大戰的第2高分紀錄，外帶4助攻2阻攻，這也是自1961年來，聖誕大戰首次對戰兩隊中都有1名球員得分至少40分的情況。