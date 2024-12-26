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Doncic聖誕戰傷退！近12戰拿下10勝達拉斯獨行俠，今（26）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，進行一年一度的「聖誕大戰」。獨行俠近期狀況不俗，戰績一度上升到西區第3位，本場面對位居第9的灰狼，首節雙方互有來往，僅有2分差距，不過比賽分水嶺出現在第二節雖然獨行俠球星Kyrie Irving在第三節、決勝節，總計砍下26分，試圖幫助球隊追分，並一度在終場前1分鐘將比分拉近到2分差，無奈灰狼接連靠著Anthony Edward切入上籃、Julius Randle罰球得手，最終以105：99帶走勝利。另一方面，灰狼團隊表現更為亮眼，有5人得分超過二位數，Anthony Edwards拿下26分、8籃板、5助攻、2抄截，Julius Randle貢獻23分、10籃板、8助攻，而Rudy Gobert則是攻下14分、10籃板、2阻攻。