Doncic聖誕戰傷退！近12戰拿下10勝達拉斯獨行俠，今（26）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，進行一年一度的「聖誕大戰」。不過球隊主力大將Luka Doncic在上場16分鐘後，因為左小腿拉傷退場，即便另一主力Kyrie Irving猛砍39分，仍難以對抗狼群多點開花的攻勢，最終獨行俠以99：105不敵灰狼。
Doncic聖誕大戰傷退 灰狼多點開花猛攻
獨行俠近期狀況不俗，戰績一度上升到西區第3位，本場面對位居第9的灰狼，首節雙方互有來往，僅有2分差距，不過比賽分水嶺出現在第二節。獨行俠該節進攻大當機，全隊20投僅5中，只拿下16分，反倒是灰狼的外線射手Donte DiVincenzo飾演板凳暴徒，飆進3顆三分彈，此後一舉將比分拉開。
雖然獨行俠球星Kyrie Irving在第三節、決勝節，總計砍下26分，試圖幫助球隊追分，並一度在終場前1分鐘將比分拉近到2分差，無奈灰狼接連靠著Anthony Edward切入上籃、Julius Randle罰球得手，最終以105：99帶走勝利。Luka Doncic直到比賽結束前都未回到場上，僅出賽16分鐘，攻下14分、5籃板、2助攻、1抄截。
Kyrie Irving此役砍下全場最高的39分、5籃板、2助攻，「K湯」Klay Thompson貢獻12分、4籃板、2抄截，不過生涯三分球數超越Reggie Miller，登上NBA史上第5。另一方面，灰狼團隊表現更為亮眼，有5人得分超過二位數，Anthony Edwards拿下26分、8籃板、5助攻、2抄截，Julius Randle貢獻23分、10籃板、8助攻，而Rudy Gobert則是攻下14分、10籃板、2阻攻。
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獨行俠近期狀況不俗，戰績一度上升到西區第3位，本場面對位居第9的灰狼，首節雙方互有來往，僅有2分差距，不過比賽分水嶺出現在第二節。獨行俠該節進攻大當機，全隊20投僅5中，只拿下16分，反倒是灰狼的外線射手Donte DiVincenzo飾演板凳暴徒，飆進3顆三分彈，此後一舉將比分拉開。
雖然獨行俠球星Kyrie Irving在第三節、決勝節，總計砍下26分，試圖幫助球隊追分，並一度在終場前1分鐘將比分拉近到2分差，無奈灰狼接連靠著Anthony Edward切入上籃、Julius Randle罰球得手，最終以105：99帶走勝利。Luka Doncic直到比賽結束前都未回到場上，僅出賽16分鐘，攻下14分、5籃板、2助攻、1抄截。
Kyrie Irving此役砍下全場最高的39分、5籃板、2助攻，「K湯」Klay Thompson貢獻12分、4籃板、2抄截，不過生涯三分球數超越Reggie Miller，登上NBA史上第5。另一方面，灰狼團隊表現更為亮眼，有5人得分超過二位數，Anthony Edwards拿下26分、8籃板、5助攻、2抄截，Julius Randle貢獻23分、10籃板、8助攻，而Rudy Gobert則是攻下14分、10籃板、2阻攻。