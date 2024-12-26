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▲輾到鱷魚的比亞迪「海獅6 」車體接近半毀。（圖／翻攝臉書）

▲今年馬來西亞也出現撞倒大象的車禍，當時保時捷休旅車也被撞損壞。（圖／翻攝自影片）

一隻巨型鱷魚爬上高速公路，被車撞死，引發大眾關注，因為鮮少有鱷魚會跑到路中央。此案件發生於25日文萊的高速公路上，而這已不是東南亞首宗撞到野生動物的案件，過往車禍有車撞到大象、熊或鹿。根據《星洲網》報導，文萊本南宗天橋附近的一段高速公路發生一起「車撞鱷魚」的車禍，一頭巨型鰐魚被一輛汽車撞倒後，毫無生氣地躺在路上。撞到這頭巨型鱷魚的汽車副駕駛座輪胎嚴重彎曲，甚至車內的安全氣囊也爆開，至於鱷魚則是橫死路上。由於馬路有明顯的剎車痕跡，可見車主在發現鱷魚後便立即緊急剎車，但還是撞上這頭鱷魚。在東南亞國家道路上開車要格外小心，因為有可能會撞到野生動物。今年馬來西亞一隻大象出車禍，被一輛保時捷休旅車撞上，受傷的大象跑到森林中，而車輛車殼跟檔風玻璃嚴重受損。當時當局已追蹤該頭大象，想將牠誘捕遷移到安全的森林。除此之外，今年9月馬來西亞還發生「老虎被撞死」意外，老虎死後的遺體還不完整，救援隊抵達時發現老虎屍體僅剩下頭部、尾巴、後腿和部分內臟，四顆犬齒、爪子、尾巴以及部分頭部皮膚已不知去向。除了這起恐怖意外，今年馬來西亞陸續遇到數宗老虎車禍案件，發生於大馬各地。