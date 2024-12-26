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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案與政治獻金案，遭羈押近4個月後，檢方今（19）日偵結起訴並將在上午10時召開記者會，對此過去曾在民眾黨的政治評論員吳靜怡有感而發，稱10年前興奮的認為，柯文哲當選了台北市長，台灣政治會更好；10年後悲憤的認為，柯文哲被起訴，可以讓台灣民主更好，在相同的故事中，慶幸至少自己不是逃離海外的共犯，不是起訴書紀錄下貪婪的人。對於柯文哲案今日偵結起訴，吳靜怡說，10年前興奮的認為，柯文哲當選了台北市長，台灣政治會更好；10年後悲憤的認為，柯文哲被起訴，可以讓台灣民主更好，民主的前進，有著美麗與哀愁，在相同故事裡，扮演不同角色，慶幸至少自己不是逃離海外的共犯，不是起訴書紀錄下貪婪的人。吳靜怡說，對與錯，自己與柯文哲用10年來證明，但絕對是永遠不會錯的路，也希望父母親能明白，柯文哲不是可敬的對手，他只是可惡糟蹋許多信任的人，拿了很多年輕人的熱血和支持者的熱錢。最後吳靜怡說，自己雖笨，但即使面對各種威脅、攻擊、謾罵，至少明天是笑出來的人，「這場賽事，我們沒有贏家，唯一輸家只有柯文哲！」對不起，像是個不聽話的孩子，對得起，這個社會。