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藍營強推財劃法三讀通過修正，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，包括國防經費等計畫可能通案性減28%，各界關注國軍調薪可能受到影響。國防部今（26）日表示，期盼預算不要受到排擠。國防部昨日發布新聞稿指出，因應財劃法修法通過，行政院初估國防預算可能刪減達28％、約800餘億元，勢將對國軍建軍備戰造成嚴重衝擊。首就中、長期軍事投資而言，預算刪減將導致重大武器裝備無法持續升級，已簽約採購項目依約付款困難，甚至延宕或取消。針對前瞻性武器裝備或科技的國防自主研發，亦將舉步惟艱。國防部表示，再就作業維持經費而言，預算不足將直接影響主戰裝備妥善率，以及各式訓練彈藥籌補、油料採購等，不但使戰備部隊無法有效因應共軍機艦繞臺等襲擾行動；各級部隊亦會因裝備故障、油料及零附件不足等因素，難以執行戰備訓練、戰力下墜。另就關鍵的人力補充層面，為改善部隊編現比偏低現況，國防部正研擬國軍人員待遇提升方案。若因財劃法修正而致國防預算不足，相關方案勢受影響，既不利提振官兵士氣，亦難以充實部隊人力。國防部提到，目前國防預算佔GDP比率概為2.4％。在區域各國無不提升國防支出之際，若我國再刪減國防預算至不到2％，恐在國際間形成「面對嚴峻敵情威脅，反而減少國防預算，缺乏自我防衛決心」的負面形象。立院今日繼續處理院會交付113年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等4案。針對財劃法修正對國防預算影響，國防部副部長徐衍璞受訪表示，就國防部立場來講，希望國防預算不要受到任何的排擠，能夠按照整個需求如期撥付，如果不能如期撥付，對於軍人調薪方案等各方面都會造成影響。媒體追問潛艦預算會衝擊到嗎？徐衍璞回應表示，上次預算審查會都已經說得像很清楚，希望114年能先編列20億，讓先期計畫相關準備工作都能如期推動，這點朝野各方面都有共識。針對有學者建議潛艦預算不要一次編列14年，折衷變成3個階段讓朝野能夠緩衝，徐衍璞回應表示，對於個別學者相關意見國防部都表示尊重，還是希望能夠按照海軍相關規劃，按照3階段來簽約執行製造。媒體問財劃法通過後，國防預算由GDP 2.4%降為2%，軍方指出因應共軍擾台國軍的燃料費受到影響，徐衍璞表示，從過去到現在國防部的立場永遠是一致，國防部相關國防預算編列都是按照作戰需求，提出相關規劃，希望朝野能夠支持國防預算的撥付，這對國防安全有很大的助益。