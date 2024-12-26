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台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案偵查在即，傳出民眾黨前立委蔡壁如不排除參選黨主席，對此，網紅四叉貓直言，民眾黨內部開始有一股勢力兵分四路想要鬥垮蔡壁如，主要的說法是「蔡壁如聯合地方黑道」想「進黨中央奪權」；他也諷刺民眾黨立院黨團主任陳智菡，去年他爆料民眾黨黑道前科時，還指責他「歧視更生人過往的印記」，「戰狼姐才過了一年就忘記去年說過什麼了喔？」四叉貓表示，傳出蔡壁如要角逐民眾黨的黨主席之位，民眾黨內部開始有一股勢力想要鬥垮蔡壁如，這些人兵分四路，採用「陳智菡上政論節目影射」、「白營側翼粉專發文指名」、「友好媒體寫相關新聞」、「Line群狂帶風向」方式。四叉貓說明，這些人主要的說法是蔡壁如聯合地方黑道想進黨中央奪權，但他看完快笑死，並指出他去年爆料「民眾堂」黑道前科一堆時，陳智菡可是在節目之中直接反駁他，說是更生人也有改過自新的機會，還反指責他在歧視這些過往的印記，「戰狼姐才過了一年就忘記去年說過什麼了喔？」