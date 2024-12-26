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北檢偵辦京華城等案今天即將起訴，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，北檢要起訴黨主席柯文哲不是秘密，請他們一併公布起訴書及證據清單，否則就只是主觀的事實認定。對此，從警界退休的知名球評石明謹直言，起訴書要一審之後才能公開，但是每個當事人跟律師都會收到一份。黃國昌昨天表示，北檢將起訴柯文哲早已不是秘密，遮遮掩掩大可不必。期待北檢開記者會時一併公布起訴書及證據清單，因為起訴書的諸多內容是檢察官主觀認定，若沒有相對應證據清單，就是毫無證據的單方指控，且北檢與鏡週刊密切合作，報導已快讓他看不懂。對此，石明謹在臉書提及，他要跟法學博士善意提醒，起訴書要一審之後才能公開，但是每個當事人跟律師都會收到一份，「除非柯主席跟他的律師，不信任你或是感情很不好，不然應該是會給你看的」，起訴後也已經不適用偵查不公開，可以自行公布，不過要記得遮蔽個資。